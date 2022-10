Китай сворачивает проект российского «Алиэкспресс» 10 октября 2022 | 15:53 распечатать [0] комментарии [0] Китайская Alibaba на фоне российского вторжения в Украину отказалась инвестировать в маркетплейс «Алиэкспресс Россия». Как сообщает The Bell, примеру крупнейшего акционера, который владеет почти половиной бумаг компании, последовали остальные, и она полностью лишилась финансирования. Теперь маркетплейс сокращает персонал как минимум наполовину, закрывает проекты, отказывается от рекламных кампаний и отменяет планы строительства собственной логистики, которые ускорили бы доставку из-за границы.

Совладельцами сервиса помимо Alibaba Group (47,85%) являются холдинг USM миллиардера Алишера Усманова (24,3%), VK (15%) и Российский фонд прямых инвестиций (12,8%). Первой компанией, которая потеряла интерес к маркетплейсу, стала VK: в конце 2021 года ее новые владельцы, «Согаз» и Газпромбанк, стали резать затраты на активы, не связанные с медиа. Однако определяющим шагом для остальных инвесторов стал отказ Alibaba, говорят источники The Bell. Вскоре после начала войны в Украине китайская компания дала понять партнерам, что больше не будет вкладывать деньги в российский маркетплейс. До войны акционеры смотрели в будущее с оптимизмом строили «амбициозные планы», говорит собеседник The Bell. Но из-за войны партнерство стало токсичным для Alibaba. «Alibaba — публичная компания, она торгуется на нью-йоркской фондовой бирже, имеет много взаимосвязей с американским рынком и институтами. Никто убиваться за российский проект не будет. Особенно с учетом непонятных перспектив роста рынка в условиях войны и санкций», — пояснил собеседник издания. USM и РФПИ позже попали под санкции и маркетплейс перестал быть для них актуальным проектом. В случае, если Alibaba сказала бы, что все еще готова вкладывать в российский бизнес, то кто-то из других акционеров присоединился бы — «но Alibaba сказала, что ей это больше неинтересно», говорит другой источник The Bell. Оставшись без финансирования, компания была вынуждена отказаться от проектов, о которых заявляла накануне войны. Она собиралась построить склад в Екатеринбурге за 6 млрд рублей и сократить время доставки из Китая до недели, однако теперь ищет покупателей на недостроенный терминал. Также компания отказывается от большей части площадей в строящемся логопарке «Обухово» в Подмосковье и ищет субарендаторов в офис в «Москва Сити». У «Алиэкспресса» остался единственный фулфилмент-центр в подмосковном Чехове, но и здесь часть площадей уже отдана под субаренду. После ухода инвесторов компании пришлось закрыть локальный маркетплейс — главный проект, над которым команда работала три года. Эта площадка должна была составить в России конкуренцию Wildberries, Ozon и «Яндексу». До войны руководство отчитывалось о бурном росте локальной торговли и задумывалось о проведении IPO. Однако подразделение было закрыто, а продажи местных продавцов существенно сократили. Вместе с проектами компания вынуждена избавляться и от работников. До начала войны в российском «Алиэкспрессе» работали около тысячи сотрудников. Однако после этого руководство сократило до 700 человек, утверждает один из источников The Bell. По словам другого, штат был сокращен вдвое. В этих условиях «Алиэкспресс» практически остановил продвижение и рекламные кампании. «Остались только активности, которые были спланированы или прорабатывались до начала войны. Скоро не будет и этого», — говорит источник издания. Максим Галкин — лицо рекламной кампании «Алиэкспресса» — в сентябре оказался в списке физлиц-«иноагентов». Российскую компанию пока не будут закрывать и продавать. «Ужавшись, она может существовать в нынешнем виде, в лучшем случае работая „в ноль“. Но за счет отсутствия собственной инфраструктуры и быстрой доставки „Алиэкспресс“ будет постепенно проигрывать долю конкурентам», — полагает собеседник издания.



