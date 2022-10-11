Исчерпание возможностей

Безусловно, оценивать ресурсные возможности корректно можно только одним способом: с цифрами в руках. Складские запасы плюс выпуск боеприпасов промышленностью минус расход на поле боя — и тогда можно достаточно уверенно давать те или иные оценки. Однако если цифр нет, то сгодятся и «органо-лептические» методы. По крайней мере, они могут оценить тенденцию.

Современные войны принципиально отличаются от войн прошлого тем, что сложность и стоимость вооружений настолько велики, что промышленность не в состоянии адекватно восполнять их убыль на поле боя. Есть два варианта ведения боевых действий, позволяющих обойти это ограничение: вести ограниченный локальный конфликт или свести боевые действия к короткому промежутку, в ходе которого нужно успеть решить все или большинство поставленных задач. Ни одна экономика не способна вытянуть конфликт высокой интенсивности, продолжающийся длительное время.

Россия в конфликте с Украиной нарушила оба правила: она не смогла провести свою спецоперацию быстро и она перевела этот конфликт в масштабный. Уже поэтому предположение британской разведки об исчерпании ракетного вооружения выглядит совершенно разумным.

Во-вторых, не думаю, что у кого-либо имеются иллюзии по поводу состояния российской промышленности, включая военную. Разрекламированная «Армата» так и не поступила в войска во все заявленные сроки. Причем сорваны не только сроки, но и объемы поставок — их попросту нет. Главный танковый завод России УВЗ по сообщениям постоянно пребывает в предбанкротном состоянии. Шойгу в свое время отчитывался о поставках «Калибров» в войска в количестве 60 единиц в квартал (это, пожалуй, единственные более-менее известные данные выпуска, позволяющие хоть что-то оценивать). Десятки фото- и видеороликов об идущих в направлении фронта эшелонах с военной техникой, которая с каждым новым месяцем боевых действий была представлена все более устаревшими образцами — в общем, очевидно, что военные действия на Украине российская промышленность «не вывозит». И это если не принимать во внимание катастрофическую и хроническую неспособность как российского руководства, так и руководства военного оптимально распоряжаться имеющимся ресурсом.

Сам факт проведения «частичной» мобилизации говорит о том, что все предыдущие концепции ведения войны полностью себя не оправдали. Это вопрос, безусловно, даже не к военным, а к политическому руководству, так как оно определяет военную и промышленную доктрину, и оно обязано принимать решения, вписывающиеся в доктринальные рамки. Но как известно, российский диктатор к любым ограничениям, в том числе и разумным, относится с презрением: «СНиПы-хрипы» тому весьма показательный пример. Если можно строить тяп-ляп, то почему нельзя воевать по тому же принципу?

Вчерашний массированный налет на украинскую энергоинфраструктуру носил все признаки имиджевого. Нарушить работу сложной системы не так уж и сложно. Но вот разрушить ее — как раз чрезвычайно непросто. И в первую очередь потому, что она сложная. Любая сложная система обладает колоссальной устойчивостью, и сотня ракет для второй по площади европейской страны — это фактически ни о чем. Это банальный терроризм, рассчитанный на испуг. Кстати, поэтому терроризм для психологически устойчивого объекта террора не страшен: террористы не в состоянии системно разрушить устойчивость сложной социальной системы, а потому действуют в психологическом поле, пытаясь точечными актами террора создать атмосферу неуверенности, паники, ужаса и страха и достичь своей цели в этом пространстве. Как только они сталкиваются с противодействием и отказом от испуга — их шансы стремятся к нулю.

Всё это известно, всё это не составляет никакого секрета, в конце концов, всё сказанное любой нормальный человек может осмыслить самостоятельно. Задача пропаганды заключается в том, чтобы отключить разум, оставив только инстинкты, а значит — и не дать людям оценить происходящее с позиций рационального и разумного поведения. Поэтому в России всё ещё много людей, которые продолжают истово верить, что в уже проигранной войне есть какие-то шансы. Психологически их понять, конечно, можно, но только понять. Когда у вас перед глазами весь набор информации, нет никакого смысла дополнять ее, чтобы прийти к тому же самому выводу.

Столь же понятно и нежелание и даже невозможность для кремлевского руководства признать неизбежное, принять реальность и минимизировать ущерб. Оно, во-первых, не готово признавать очевидное, а, во-вторых, не может позволить себе отыграть назад. И значит — всё идёт по плану™. Только не кремлевскому, а очень даже наоборот. Загнанный в тупик Кремль может только одно — продолжать выскребать ресурс из страны, разрушая в огне боевых действий то, что еще не разрушено за последние десятилетия. Война — это всегда кризис, обостряющий все имеющиеся противоречия. То, что могло благополучно гнить еще долгие годы, весело потрескивая, сгорает за считанные месяцы и недели. Оставляя после себя лишь пепел.

Кремль в данном конфликте уже прочно превратился в объект чужой политики, и пускай и вынужденно, но решает не свои задачи, а задачи своих противников, которые получили уникальный шанс полностью обнулить военный потенциал России, причем на долгие-долгие годы вперед. И кремлевское руководство, не обладая ни интеллектом, ни волей изменить сложившееся положение вещей, действует в прежней губительной парадигме, доводя страну до полного истощения.