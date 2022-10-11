ТЕМА

Ferrexpo зупинився

11 октября 2022 | 11:42


орнодобывающих компаний Ferrexpo остановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии, передает Блумберг.



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фототема (архивное фото)

© фото: Noname

Старший сын бывшего американского посла в Великобритании военный летчик Джозеф Патрик Кеннеди погиб 12 августа 1944 г., возвращаясь с боевого задания в небе над Англией. Второй сын в семье и президент США Джон Фицджеральд Кеннеди был убит при невыясненных до сих пор обстоятельствах 22 ноября 1963 г. в Далласе. Третий брат, сенатор Роберт Фрэнсис Кеннеди пал от руки палестинца Сирхана Сирхана 6 июня 1968 г. в Лос-Анжелесе. Последний, четвертый сын в многодетной семье американского посла Кеннеди, сенатор Эдвард Мур Кеннеди счастливо избежал трагической участи своих братьев и скончался ночью 26 августа в возрасте 77 лет.
   
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