Игра в GG Bet казино: регистрация, слоты, мобильное приложение

16 октября 2022 | 10:10

На сайте GG Бет можно не только делать ставки на спорт и киберспорт, но и наслаждаться большим ассортиментом автоматов от более чем 80 лицензионных провайдеров. Казино GG Bet допускает игроков 18+, а каждый новичок может активировать приветственный бонус 30 000 грн и 175 фриспинов для легкого старта. Регистрация занимает не больше минуты, делать ставки можно в четырех валютах.

Как начать игру в казино GG Bet

Лицензия Кипр Провайдеры 80+ Категории лайв, новинки, популярные, слоты, столы, рулетки, инста-игры, покер и другие Язык сайта 17 Демо есть Валюта UAH, EUR, USD, RUB Приложение Андроид 5.0

Создать профиль на сайте могут только совершеннолетние пользователи. Сделать это можно через:

Номер телефона. Электронную почту. Профиль социальных сетей Google, Facebook, Steam или Twitter.

При регистрации нужно будет придумать пароль, выбрать валюту и, кроме совершеннолетия, подтвердить отсутствие зависимости от азартных игр. Игрок получает доступ в личный кабинет сразу после подтверждения регистрации по смс или ссылке в электронном письме.

Ассортимент игрового зала

Большой выбор автоматов - не единственное преимущество казино ГГ Бет. Здесь собраны игры от более чем 80 провайдеров, которые объединены в разные категории. Кроме стандартных для многих игровых клубов популярных и новинок, в этом казино есть также:

лайв-игры;

JetX;

Megaways;

Insta-игры;

рулетки;

слоты;

столы;

покер.

Играть можно и в тестовом режиме, правда, этот способ не принесет выигрыша, а позволит ознакомится с особенностями слота и разобраться в геймплее. Игра на деньги начинается после первого пополнения. Минимальная сумма - 20 грн.

Игра через приложение на Андроид

Скачать приложение можно прямо с сайта. Для этого нужно отсканировать QR-код или нажать на ссылку. Рассчитано оно на устройства с Андроид 5.0 и выше. Установка занимает около минуты, при этом весь ассортимент автоматов загружается на телефон. Игроку не нужно создавать новый профиль, для входа нужно воспользоваться существующим логином и паролем. Обновляется приложение автоматически, поэтому клиент всегда будет иметь доступ к новинкам и актуальной информации об акциях и турнирах.