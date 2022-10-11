|
СБУ закликає українців не знімати та не поширювати відео ворожих «прильотів»
11 октября 2022 | 12:33
Такі пости контролюються СБУ й за це людина має бути покарана.
Ваш «невинний» запис може бути використаний не тільки російськими пропагандистами, а й російськими військовими – які, побачивши наслідки своїх ударів, можуть завдати їх повторно і точніше.
Саме так сталося із цим чоловіком, який поділився з друзями власним відео атаки дронів-камікадзе, де було чітко видно масштаби ураження об’єкта критичної інфраструктури.
«Мої знайомі поширили це відео в інтернеті. Потім його використали пропагандистські ЗМІ для проведення спеціальних інформаційно-психологічних операцій проти України. Я усвідомлюю, що мої відеоматеріали могли бути використані у тому числі для коригування точності завдання ударів», – зізнається він.
СБУ нагадує, що за подібні дії передбачена кримінальна відповідальність.
Правоохоронці активно відпрацьовують кожен випадок поширення таких відео в мережі «Інтернет». Вживаються всі необхідні пошуково-процесуальні дії зі встановлення та притягнення фігурантів до відповідальності.
также читайте
[10.10.2022]
|
по теме
Росія використовує китайську зброю
11. 10. 2022 | 13:09
Українські спецпризначенці на півдні захопили позиції рашистів та виявили на них боєприпаси китайського виробництва.
Російські мільйардери тікають з країни
11. 10. 2022 | 13:07
Зірковому гвалтівнику світить 140 років в'язниці
11. 10. 2022 | 12:48
У Лос-Анджелесі розпочався суд над Гарві Вайнштейном, якому загрожує ще 140 років за гратами Його обвинувачують у нападах і зґвалтуваннях, які нібито відбулися між 2004 і 2013 роками.
Ниссан попрощался с россией
11. 10. 2022 | 11:58
Ferrexpo зупинився
11. 10. 2022 | 11:42
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»