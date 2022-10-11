СБУ закликає українців не знімати та не поширювати відео ворожих «прильотів»

11 октября 2022 | 12:33

Такі пости контролюються СБУ й за це людина має бути покарана.

Ваш «невинний» запис може бути використаний не тільки російськими пропагандистами, а й російськими військовими – які, побачивши наслідки своїх ударів, можуть завдати їх повторно і точніше.

Саме так сталося із цим чоловіком, який поділився з друзями власним відео атаки дронів-камікадзе, де було чітко видно масштаби ураження об’єкта критичної інфраструктури.

«Мої знайомі поширили це відео в інтернеті. Потім його використали пропагандистські ЗМІ для проведення спеціальних інформаційно-психологічних операцій проти України. Я усвідомлюю, що мої відеоматеріали могли бути використані у тому числі для коригування точності завдання ударів», – зізнається він.

СБУ нагадує, що за подібні дії передбачена кримінальна відповідальність.