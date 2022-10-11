Зірковому гвалтівнику світить 140 років в'язниці

11 октября 2022 | 12:48

У Лос-Анджелесі розпочався суд над Гарві Вайнштейном, якому загрожує ще 140 років за гратами Його обвинувачують у нападах і зґвалтуваннях, які нібито відбулися між 2004 і 2013 роками.

У Лос-Анджелесі розпочався суд над колишнім голлівудським кінопродюсером Гарві Вайнштейном, якому пред’явлено ще 11 звинувачень у жорстокому поводженні.

Про це пише BBC.

70-річний чоловік зараз відбуває 23 роки у в'язниці в Нью-Йорку після того, як його там засудили за сексуальні напади, включно зі зґвалтуванням.

Зараз його обвинувачують у нападах і зґвалтуваннях, які нібито відбулися у готелях Лос-Анджелеса між 2004 і 2013 роками.

Вайнштейн звинувачення відкидає.

Очікується, що вибір журі, який розпочався 10 жовтня, триватиме близько двох тижнів. П'ятеро ймовірних потерпілих виступлять перед судом.

Оскароносний продюсер фільмів “Шекспір у коханні” та “Кримінальне чтиво” стверджує, що його сексуальні стосунки були за згодою, а його адвокат заявив пресі, що останні звинувачення “виникли багато років тому” і не можуть “бути обґрунтовані чи підтверджені будь-якими судово-медичними доказами” чи “надійними свідками”.

Якщо Вайнштейна визнають винним, йому може загрожувати ще 140 років за ґратами.