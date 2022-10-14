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ЗСУ збивають 85-90% іранських дронів-камікадзе, - секретар РНБО Данилов.

14 октября 2022 | 12:31


💬"Щодо "шахідів". На жаль, так, іноді вони прориваються. Але кількість "шахідів", які збивають наші військові, наші протиповітряні сили, інші задіяні в цьому процесі підрозділи досягає вже 85-90%, залежно від дня. запускають багато".



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