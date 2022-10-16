Росія отримає іранські ракети

16 октября 2022 | 13:30

⚡️Іран збирається передати Росії свої ракети «Fateh 110» та «Zolfakar». Про це Україну та Сполучені Штати повідомила розвідка однієї з дружніх держав, пише «The Washington Post».

Обидва мобільні ракетні комплекси відносяться до оперативно-тактичних. Ракети можуть летіти на максимальну дистанцію 300 та 700 кілометрів. Українське міністерство оборони вважає, що з 900 оперативно-тактичних ракет класу «Іскандер» в росіян залишилось 124. Враховуючи це, логічною виглядає спроба росіян поповнити запаси за рахунок Ірану, який відверто стає союзником Росії у війні проти України.



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