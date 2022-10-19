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Пашинский, пранки, гостайна...
19 октября 2022 | 22:49 , Олег Ельцов. ТЕМА
История с Пашинским и русскими пранкерами заслуживает очень внимательного изучения. Невозможно поверить, что он мог такое говорить. Но если выяснится, что Пашинский, думая, что общается с экс-послом, говорил такие вещи, то он безусловно должен сидеть. Причем не один. Эта история может иметь ужасные последствия, особенно если выяснится, что она действительно имела место.
Пашинский сегодня – никто. Откуда ему знать совсекретные сведения? Старые связи и все такое – не засчитываются. Подобную информацию, особенно про запасы вооружений, эффективность их использования должен знать очень узкий круг людей. И Пашинский к их числу точно не относится.
Но если ему это стало известно, то сесть должны те, кто эту информацию передал.
Еще раз: я отказываюсь верить, что Пашинский мог такое говорить. Передавать секретную информацию по незащищенному телефону – это безумие. Передавать иностранцу, да еще неофициальному лицу – безумие вдвойне.
Вне зависимости от того, состоялся такой разговор или это фальшивка – провокация русских спецслужб удалась на все сто! Виновные должны ответить.
https://www.youtube.com/watch?v=q5oy5sE5zwU
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