Пашинский, пранки, гостайна...

19 октября 2022 | 22:49 , Олег Ельцов. ТЕМА

История с Пашинским и русскими пранкерами заслуживает очень внимательного изучения. Невозможно поверить, что он мог такое говорить. Но если выяснится, что Пашинский, думая, что общается с экс-послом, говорил такие вещи, то он безусловно должен сидеть. Причем не один. Эта история может иметь ужасные последствия, особенно если выяснится, что она действительно имела место.

Пашинский сегодня – никто. Откуда ему знать совсекретные сведения? Старые связи и все такое – не засчитываются. Подобную информацию, особенно про запасы вооружений, эффективность их использования должен знать очень узкий круг людей. И Пашинский к их числу точно не относится.

Но если ему это стало известно, то сесть должны те, кто эту информацию передал.

Еще раз: я отказываюсь верить, что Пашинский мог такое говорить. Передавать секретную информацию по незащищенному телефону – это безумие. Передавать иностранцу, да еще неофициальному лицу – безумие вдвойне.

Вне зависимости от того, состоялся такой разговор или это фальшивка – провокация русских спецслужб удалась на все сто! Виновные должны ответить.

https://www.youtube.com/watch?v=q5oy5sE5zwU