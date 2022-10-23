Ізраїль атакував місце збирання іранських дронів у Сирії

За даними Сирійського центру спостереження, потік боєприпасів і запчастин до іранських БПЛА почав надходити в січні 2022 року.

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