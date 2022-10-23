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В Киеве чемпион ММА застрелил военнослужащего-добровольца
23 октября 2022 | 20:58
пятницу, 21 октября, в Киеве на улице Академика Глушкова трое злоумышленников убили воина-добровольца батальона "Свобода" Алексея Щербину. Убийцы найдены.
Как сообщил заместитель главы политической партии ВО "Свобода" Андрей Ильенко, трое мужчин на автомобиле "Лексус" устроили потасовку с Щербиной из-за дорожного конфликта, а затем достали оружие и открыли огонь на поражение.
"В киевском дворе. Среди бела дня. Стрелять у человека в военной форме", — написал он и добавил, что у погибшего осталась жена и маленький ребенок.
Позже он обнародовал имена злоумышленников:
При этом Вильцанюк является тренером по смешанным единоборствам (ММА), неоднократным призером и чемпионом боев без правил. Именно его полиция считает главным подозреваемым.
Кроме того, в СМИ есть информация, что в 2020 году он проходил в качестве фигуранта по делу о мошенничестве, а именно занимался разводом доверчивых людей по схеме "ваш родственник попал в беду".
Пресс-служба полиции Киева вечером 22 октября сообщила, что тройке злоумышленников была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Отмечается, что против водителя открыто дело по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), а против его пассажиров по ч. 4 ст. 296 (хулиганство).
Тем временем нардеп Александр Качура призвал наказать преступников по всей строгости закона.
"Я уже направил обращение к Генпрокурору с просьбой взять дело под личный контроль. Будем следить, чтобы эти ублюдки не избежали наказания!", — написал он в своем телеграм-канале.
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