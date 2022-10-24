ТЕМА

Прощай, "Мотор-січ"!

24 октября 2022 | 20:17 , Олег Ельцов. ТЕМА

Какая-то мутная история с Богуслаевым. Возникает подозрение, что деда доили-доили да недодоили.


Дедушка в годах, решил было передать бизнес сыну, но тот по слухам, крепко присел на "вещества". Папа в сердцах попробовал продать предприятие китайцам. Случилась мутная история с продажей "Мотор-Січ" и с тайным оформлением сделки среди ночи.
По настоянию Вашингтона сделку поломали через колено. Китайцы, кажется, по сей день пытаются вернуть свои 4,5 млрд.дол. Где. кстати, эти деньги: у государства или у Богуслаева?..
То, что Богуслаев - ватник известно всем и давно. Предприятие было намертво завязано на российскую оборонку. Но, похоже, всезнающее СБУ закрывало на это глазки. Оглашенные разговоры о поставках двигателей россиянам спецслужба фиксировала еще до войны. И что: восемь месяцев наблюдала, как двигатели продолжали поступать агрессору? Неужели бесплатно наблюдала?..
Хорошо ведь сидели: СБУ "контролирует", Богуслаев укрепляет обороноспособность горячо любимой рашки. Что же пошло не так? Интрига!
А кто на время отсидки Богуслаева будет руководить предприятием? И не факт, что без поставок продукции русским, да без матерого руководителя "Мотор-Січ" не загнется. А не очень юный собственник может и не дотянуть до окончания срока. Может все-таки деда разденут до нитки и отпустят доживать свой век?
Но нам интересен не Богуслаев, а судьба предприятия, кому оно достанется: государству или неким "инвесторам"?..


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