ТЕМА

Форд моторз окончательно ушел из россии

26 октября 2022 | 18:48


Ford Motor окончательно ушел с российского рынка, передав свои 49 процентов компании «Соллерс». До этого были остановлены и прекращены поставки всех комплектующих, обновлений софта и техническая поддержка. Теперь уход оформлен и на уровне передачи собственности.

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