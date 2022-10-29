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Всупереч війні велосипедисти збиваються у зграї
29 октября 2022 | 17:18 , Олег Ельцов. ТЕМА
Київ сьогодні: благодійний велопробіг. Збирали на тактмед й тусили.
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Як вижити в ліфті й перемогти у війні
28. 10. 2022 | 08:43
Мережею пішла гуляти фотографія «аварійної скриньки» в ліфт. Тобто, в разі відключення світла, людина в кабіні може за її допомогою врятуватися. Не виключаю, що першоджерело цієї ініціативи російське. На моє переконання заклики встановити подібну скриньку у кожному ліфті – розповсюдження паніки й не більше.
Наука заощадження й порятунку
17. 10. 2022 | 09:27 , Олег Ельцов. ТЕМА
Енергетики звернулися з проханням заощадити споживання електроенергії. Я замислився: на чому ж зекономити? Й з’ясував, що наша родина майже не споживає елктроенергії, принаймні у порівнянні з пересічними спігромадянами.
Житіє Ілона Маска
12. 10. 2022 | 11:39 , Віталій Портніков
Несподіваний «мирний план» американського мільярдера Ілона Маска був сприйнятий багатьма українцями – і не лише нами – із відвертим подивом та роздратуванням. З Маском полемізували і представники українського керівництва, серед яких був президент Володимир Зеленський, і представники російської опозиції, серед яких був тринадцятий чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров. І представники американської політичної еліти, зрозуміло, також: позиція мільярдера об'єктивно підриває суспільний консенсус, який полягає у підтримці України та протистоянні Росії. І саме цим, а не своєю фактологічною частиною, план Маска є небезпечним.
Исчерпание возможностей
11. 10. 2022 | 10:15 , Анатолий Несмиян
У России кончаются боеприпасы после массированного обстрела Украины 10 октября, во время которого по территории страны было выпущено 87 ракет. Об этом заявил глава Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Джереми Флеминг. «Мы знаем – и российские командиры на местах знают – что их запасы и боеприпасы на исходе», – заявил глава британской разведки.
Чи потрібний український "Моссад"?
07. 10. 2022 | 09:05 , Григорій Омельченко
Після виявлених масових звірств російських військових над мирним населенням на окупованих містах і селах дедалі частіше лунають ідеї створення нової таємної служби в Україні для пошуку і ліквідації воєнних злочинців без слідства і суду. Ідея не нова, але в її реалізації наша країна досі не просунулася.
26 октября 2022
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