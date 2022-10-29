ТЕМА

Всупереч війні велосипедисти збиваються у зграї

29 октября 2022 | 17:18 , Олег Ельцов. ТЕМА

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Київ сьогодні: благодійний велопробіг. Збирали на тактмед й тусили.




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