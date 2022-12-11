Саввич, прости!

На днях посетил выставку. Посвящена якобы 300-летию Сковороды, по факту - сборная солянка, имеющая к творчеству и идеям великого Григория Саввича не большее отношение нежели обогревавший залы калорифер.

Художественная ценность представленных экспонатов также показалась равной стоимости калорифера (это если учитывать цену красок, холста и багетов, потраченных на создание выставленных шедевров). Но кто я таков, чтобы бессовестно принижать результаты труда безвестных криэйтеров пост-модерна: они ведь старались…

За неимением экспонатов, вызывающих интерес, внимательно изучал редких посетителей. Их можно было разделить на две категории: тех, кто на фоне новодела фотографировался, и тех кто смотрел на эти поделки стеклянными глазами с выражением на лице: «Я, конечно, не дорос еще, но стремлюсь быть ближе к исскуству…» Говорят, присутствовала еще и третья категория, которая с легкостью расшифровывала тайные знаки, скрытые в образчиках современного искусства, даже те, о которых сам автор не догадывался. Правда, я их не заметил.



Меня давно мучит вопрос: что это все такое и зачем, называющееся современным искусством? Я в широком смысле, без учета интересов галеристов и отдельных авторов, чьи работы продаются за жуткие миллионы. Ну не может же это быть единственно глобальным разводом лохов – должна же быть хоть крупица прекрасного, доброго, вечного. Общение с художниками и посещение многочисленных выставочных залов, где собраны произведения совискусства высочайшей пробы, не помогли отыскать ответ.



Вот и на этом культурном мероприятии решил поискать разгадку. Встретил знатока пост-модерна, который и сам не чужд таинству живописи (работает в стиле примитивизм, продал свыше 200 картин). Я обратился к старому знакомому с незатейливым вопросом дилетанта: «Какова суть современного искусства, какой посыл несет оно зрителю?»

Ответ был туманным. Мой консультант начал вступительную часть с того, что я «не в теме», не общаюсь с современным художниками, галеристами и искусствоведами – ну нет у меня квалификации для понимания современного искусства. «А есть ли в нем смысл как таковой?» - поинтересовался я, стоя под грандиозным однотонным холстом серого цвета с матюком по английски. Меня уверили, что смысл смотрящий должен найти\придумать самостоятельно. Этот тезис меня не убедил. Потому что я не вижу смысла идти в галерею, чтобы отыскать там английский матюк, на который было изведено ведро краски. С тем же успехом я могу отправиться к ближайшему забору, прочитать там то же самое на родном языке и задуматься над мессаджем, который нес в мир его ваятель.

И ведь что удивительно: вопреки тому, что я не искусствовед, мне почему-то нравится знакомиться с шедеврами мировой классики – как музыкальной, так и литературной, и изобразительной. И там я без труда нахожу и глубокие мысли авторов и массу эмоций, которые заставляют меня сопереживать. Почему Иоганн Бах (просьба не путать с автором безмозглой постмодерновой литературы Ричардом Бахом) вызывает восторг у тех, кто не заканчивал консерваторий и не учился на музыкального критика? В чем отличие постмодернового искусства от классики, коль скоро для понимания сути хаотичных пятнышек и полосочек следует получить специальное образование и обзавестись знакомствами в кругу создателей всего этого очень современного искусства?

К нашей познавательной беседе вскоре присоединились два молодых художника-постмодерниста. Они сочувственно кивали на мои вопросы, а потом тоном врача, ставящего смертельный диагноз констатировали: я слишком стар, мои вкусы формировались на образцах искусства минувших эпох – той заскорузлой классики, которую нам втюхивали со школьных лет.

В свое оправдание могу лишь сообщить, что считаю себя обучающейся системой, чье развитие не застыло на том уровне, который я приобрел к седьмому классу средней школы. Что-то читаю, слушаю, смотрю, непременно посещаю прославленные музеи в разных точках мира. И вот что примечательно: меня приводят в восторг искусство древнего Египта, я стою остолбеневший перед нарядами индейцев Океании, перед фресками и мозаикой Помпеи, росписями подземных городов Элора и Аджанта, художниками Ренессанса. Когда-то я открыл для себя блюз 50-х, созданный в то время, когда я не родился. А недавно меня заинтересовал кинематограф 60-50-40-х годов. Ну не близка мне была эта эстетика, и в школе мне об этом не рассказывали. А вот посещение самых разнообразных залов, где собраны бриллианты современного искусства, не трогают вообще. И тех, кто составляет мне кампанию тоже не трогают, в том числе представители молодого поколения. Им тоже старина Караваджо больше по вкусу. В галереях пост-модерна нет жизни, нет чувств, нет идей, как нет их и в современном градостроительстве, в современных абстрактных «монументах», которыми загажены площади европейских столиц… Во всем этом нет человека и всего, что ему знакомо и понятно.

Мои собеседники пояснили: современное искусство сметает все прошлое, ибо второго Матисса, Эль Греко и Веласкеса не получится. Их время прошло. А если они родились, то возможно сегодня малюют полосочки с точечками. ОК, они творили на почве многотысячелетней традиции. Но почему современное искусство от нее отказывается? Используйте, развивайте, не уничтожайте – и к вам потянутся люди, а не только инвесторы.

Мне кажется, сегодня ситуация принципиально иная и крайне драматичная. Бог умер окончательно. Человек теперь доподлинно знает, что все эти загробные жизни и прочие ништяки – блеф. Значит – можно все и ничего тебе за это не будет, а практической пользы от этих рафаэлей-микельанджел и их идей – никакой. С учетом сложившихся обстоятельств человечество бросилось создавать новую культуру, искать новые идеи и клепать псевдорелигию. Но пока получаются лишь неудачные эксперименты, авторы которых руками галеристов пытаются доказать свою ценностность.

А отказ от традиции и как следствие – всеобщее одичание, созревание войны всех против всех – это лишь свидетельство того, что человечеству не на что опереться. Без общепринятых ценностей нельзя создать сколько-нибудь действенное ООН, Красный крест, ВООЗ, закрепить в документах признание суверенитета государств, ценность человеческой жизни и хоть каких-то человеческих прав. Мы стремительно превращаемся в дикарей со смартфонами, которые бездумно селфятся на выставках пост-модерна. Но даже создание новых наскальных росписей нам не под силу.