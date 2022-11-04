ТЕМА

​Apple с со своей экосистемой всё

04 ноября 2022 | 04:41

C 1 ноября в Евросоюзе действует Закон о цифровых рынках.


Чиновники хотят обязать Apple разрешить сторонние магазины приложений, заменять Siri и Apple Pay на другие сервисы и позволить разработчикам использовать альтернативные платежные системы. Под действие закона также попадают Google, Microsoft, Amazon и другие IT-гиганты с капитализацией от 75 млрд евро и ежемесячной аудиторией от 45 млн пользователей. Финальный список организаций и требований для них объявят весной следующего года, после чего дадут шесть месяцев на внесение изменений. За нарушения предусмотрены огромные штрафы — до 20% от годового оборота. Technogram Inside

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: АР

Фанат команды «Newcastle United» радуется тому, что его команда получила путевку в Премьер-лигу еще до матча с командой «Sheffield United» в Ньюкасле, Англия, 5 апреля. Photo/Scott Heppell
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100