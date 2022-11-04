​Apple с со своей экосистемой всё

04 ноября 2022 | 04:41

C 1 ноября в Евросоюзе действует Закон о цифровых рынках.

Чиновники хотят обязать Apple разрешить сторонние магазины приложений, заменять Siri и Apple Pay на другие сервисы и позволить разработчикам использовать альтернативные платежные системы. Под действие закона также попадают Google, Microsoft, Amazon и другие IT-гиганты с капитализацией от 75 млрд евро и ежемесячной аудиторией от 45 млн пользователей. Финальный список организаций и требований для них объявят весной следующего года, после чего дадут шесть месяцев на внесение изменений. За нарушения предусмотрены огромные штрафы — до 20% от годового оборота. Technogram Inside



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