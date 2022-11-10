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"Суспільне ТВ" консервує Київський телецентр "Олівець"

10 ноября 2022 | 08:56

Таке рішення прийняте з міркувань безпеки, а також для економії енерговитрат та бюджетних коштів.


"Суспільне" консервує Київський телецентр "Олівець" на період воєнних дій

Суспільне Мовлення консервує приміщення Київського телецентру "Олівець" на період воєнних дій через безпекові ризики висотної будівлі, а також для мінімізації енерговитрат та економії бюджетних коштів.

Про це повідомляється на сайті "Суспільного".

Як повідомив член правління Суспільного Мовлення Родіон Кочубей, працівники залишили телецентр із початком повномасштабного вторгнення Росії.

"Одні з перших ракетних ударів були по Київській телевежі, що розташована поруч з “Олівцем”, внаслідок чого він також зазнав пошкоджень. Питання залишатися там чи ні - не стояло. Варто враховувати, що “Олівець” - це 24-поверховий хмарочос, де під час повітряної тривоги відключаються ліфти. До бомбосховища треба спускатися пішки тривалий час, що також небезпечно для людей", - зазначив він.

Друга причина консервації "Олівця" пов’язана з питанням енергетичної безпеки та економією ресурсів газу.

"Консервація приміщення означає підготовку будівлі для мінімізації енерговитрат. “Олівець” має автономне опалення. Станом на сьогодні ми виходимо з мінімальних об’ємів споживання газу, потрібних для збереження функціонування комунікацій будівлі. Температурний режим буде на рівні 7-10 градусів. Працювати за таких умов неможливо", - розповів член правління.



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