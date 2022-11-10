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"Суспільне ТВ" консервує Київський телецентр "Олівець"
10 ноября 2022 | 08:56
Таке рішення прийняте з міркувань безпеки, а також для економії енерговитрат та бюджетних коштів.
Про це повідомляється на сайті "Суспільного".
Як повідомив член правління Суспільного Мовлення Родіон Кочубей, працівники залишили телецентр із початком повномасштабного вторгнення Росії.
"Одні з перших ракетних ударів були по Київській телевежі, що розташована поруч з “Олівцем”, внаслідок чого він також зазнав пошкоджень. Питання залишатися там чи ні - не стояло. Варто враховувати, що “Олівець” - це 24-поверховий хмарочос, де під час повітряної тривоги відключаються ліфти. До бомбосховища треба спускатися пішки тривалий час, що також небезпечно для людей", - зазначив він.
Друга причина консервації "Олівця" пов’язана з питанням енергетичної безпеки та економією ресурсів газу.
"Консервація приміщення означає підготовку будівлі для мінімізації енерговитрат. “Олівець” має автономне опалення. Станом на сьогодні ми виходимо з мінімальних об’ємів споживання газу, потрібних для збереження функціонування комунікацій будівлі. Температурний режим буде на рівні 7-10 градусів. Працювати за таких умов неможливо", - розповів член правління.
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