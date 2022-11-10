Пане Притуло, звітуйтеся!

10 ноября 2022 | 10:29

Знімаю капелюха перед зусиллями Сергія Притули щодо згуртування нації. Саме так: не щодо збирання мільйонів на Байрактари й броньовики, а саме – щодо згуртування нації. Він і сам це каже у своїх інтерв’ю. А я б хотів почути те, чого він не каже. На жаль. Більшості це не цікаво: вони просто донатять й вірять Притулі як богу. Мене ж цікавлять у цьому процесі цифри: дебіт-кредит. Бо коли ти оперуєш мільйонами чужих грошей – маєш звітувати. На жаль, на сторінці Фонду Притули взагалі відсутня інформація щодо використання коштів. Жодного звіту! Це не нормально, це дикунство.

У кримінальному середовищі існує така професія: «воровка на довєрії». Зазвичай – це дама, приємна на вигляд, яка вміє спілкуватися з незнайомцями й витягнути з них гроші – просто зараз. Така діяльність підлягає кримінальному переслідуванню. Деякі псевдо-благочинні фонди фактично є «воровкамі на довєрії». Час від часу їхніх активістів ловлять на гарячому й відправляють під суд. Бо є доказова база їхньої кримінальної діяльності: завдані збитки й постраждалі.

Щоб довести склад злочину, потрібна фінансова звітність фонду. Немає звітності – немає злочину. Чому у Фонду Притули ця звітність відсутня – велика загадка. Також загадкою є чому контролюючі органи її не вимагають. А ще більше дивує: чому її оприлюднення не вимагають громадяни, які перераховують власті кошту. Мотиви їхніх дій я розумію: вони довіряють Притулі, майже як парафія довіряє панотцю. Але будь-яка церква позаздрить Притулі: в нього лише у ФБ 1,2 млн. послідовників. Й всі не просто моляться на Притулу – вони дають йому гроші, грубі гроші. То бодай не через повагу до закону, а з поваги до тих, хто дає під ваше ім’я кревні гривні – звітуйтеся!

Вже тиждень вирують звинувачення у тому, що британські броньовики ваш фонд закупив у 2,5 рази дорожче середньої вартості. У відповідь – лише мляві пояснення начебто у ціну включено витрати на підготовку, розмитнення… До речі, хіба фонди вашого штибу не звільнені від сплати мита?.. А скільки коштує підготовка: півтори вартості самої машини? Звітуйте – й претнзії будуть зняті.

Зробіть це хоча б так, як це роблять ті, хто вам ці гроші надає. В своєму липневому інтерв’ю «Лівому берегу» ви відповіли, що збігло замало часу від початку війни аби звітувати, ще жоден проект не закритий. Минуло понад вісім місяців: чимало проектів закрито – жодного звіту! А у податкової служби також не з’явилося запитань? Від цього стає дещо сумно…

Коли у людини понад мільйон послідовувачів у соцмережі, коли вона оперує сотнями мільйонів чужих грошей, на сайті фонду її імені немає нічого окрім реклами. Це ненормально! І навіть якщо вам дають гроші лише через віру у вашу порядність, ви мусите звітувати. Спливає у пам’яті популярний політик минулих років, чия партія запустила слоган «Голосуй серцем!» Ви сучасна людина – то ж спонукайте своїх послідовників ухвалювати свідомі рішення, а не керуватися інстинктами, бо ми є люди, а не тварини: звітуйте.

Завдяки телебаченню й добродійницькій діяльності ви стали дуже популярним. За дивної людської звички ваші фанати бажають бачити вас політиком. Ледь не президентом. Тих, хто цікавиться вашою думкою щодо цього ви називаєте мудаками. Це дуже дивно, бо це є природнім бажанням ваших фанатів, що підтвердить будь-який соціальний психолог. На численні запитання щодо своїх президентських амбіцій ви не відповідаєте прямо, так саме, як не звітуєте за витрачені кошти, які вам не належать. Чому? Скажіть прямо: я йду в президенти чи не йду. Закрийте питання. Після цього можете називати мудаками тих, хто його повторить.