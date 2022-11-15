Генератор – в каждый дом! Как сжечь 280 млн.грн.: формула Киевсовета

15 ноября 2022 | 09:10 , Олег Ельцов. ТЕМА

10 ноября сессия Киевсовета одобрила программу компенсации 75% стоимости генераторов для ОСББ. На эти цели в нынешнем году решено потратить 70 миллионов гривен городской громады, а в следующем втрое больше - 210 млн.

Инициатор проекта Виталий Нестор аргументировал свою идею тем, что в Киеве многие дома оборудованы исключительно электроплитами: а как же приготовить еду малым детям при отключении электричества?..

Нестор - обладатель дипломов по специальностям менеджмент предприятия и правоведение. То есть, человек не имеет базового технического образования, но берется решать нетривиальную проблему обеспечения киевлян энергией. Смело! Вероятно, депутаты Киевсовета также далеки от технической стороны дела, поэтому дружно проголосовали за совершенно идиотскую и баснословно дорогую идею.

Разбираемся. Потребляемая мощность стандартной кухонной электроплиты на четыре конфорки – от 4 до 8 кВт. Электродуховка потянет еще до 4 кВт. СВЧ печь – больше 1 кВт. Мощность стандартного бензинового генератора - редко больше 5 кВт. Фактически, каждой семье потребуется генератор, чтобы «накормить ребенка». Но Киевсовет готов дотировать приобретение генератора целым домом, а не каждой квартирой. Поскольку стараниями застройщиков Киев стремительно превращается в Манхеттен, то в столичном многоквартирном доме проживает несколько сотен семей. Вопрос: как генератор, способный запитать одну электроплиту, сможет удовлетворить потребности такого дома в приготовлении пищи, если даже допустить, что готовить еду позволят только для несовершеннолетних? Не сможет. И два, и десять генераторов не смогут. Идея с приобретением генераторов для мегаполиса и сжигание на эту безумную затею 280 млн. грн киевской общины – это бесхозяйственность и рафинированный идиотизм.

Кроме прочего, такого количества генераторов ни в Киеве, ни в Украине нет. Правда, уже на государственном уровне внедряют программу аварийного завоза дефицитных генераторов. Это уже идиотизм государственного масштаба.

Для г-на Нестора, столичных депутатов и государственных мужей, раздувающих генераторный психоз, спешу сообщить еще одну печальную новость: существует такое понятие как техника безопасности. И нарушение ее требований, особенно в многоквартирных домах мегаполиса, чревато очень нехорошими последствиями. Прежде чем одобрять столь масштабные проекты, столичным избранникам следовало прочесть инструкцию к генератору. Они предназначены для использования исключительно на открытом воздухе. Следовательно, плиту, на которой мамочка будет готовить обед своему чаду в доме, следует запитать от генератора, находящегося на улице. Каким образом? Решение единственное: «времянка», то есть в дом, в который входят-заходят сотни людей, будет тянуться провод от генератора к плите. Не знаю, где депутат Нестор собирается ее устанавливать. Если запитать от генератора в 5 кВт домовую сеть, он тут же заглохнет от перегруза, поскольку все бросятся одновременно не только готовить еду, но и включат фены, утюги, СВЧ печи… Если же допустить, что в ОСББ отыщется человек чуть грамотнее Виталия Нестора, он предложит установить плиту в отдельном помещении, если оно найдется. Итак: дом на 200 квартир, одна общественная плита на четыре конфорки, к которой тянется провод метров 20 от генератора… Мамочки выстроились в очередь к единственной плите. Скажите: это решит проблему жильцов дома в приготовлении еды детям?.. И последний вопрос: зачем вы все это делаете, дорогие столичные депутаты? Зачем выбрасываете на ветер сотни миллионов гривен киевлян?!

Я рискую быть обвиненным в том, что в отличие от депутата Нестора не забочусь о маленьких киевлянах: они же кушать хотят! Отнюдь. Более того, могу предложить действительно рабочую схему приготовления еды в домах с электроплитами при отсутствии электричества. Газ! Мне тут же напомнят тезис г-на Нестора: многие киевские дома не газифицированы. Есть такая проблема. Но, хочу напомнить, что далеко не все украинские села газифицированы, но люди успешно готовят там на газу. Чудо! Как они это делают?! Ответ знают все, кроме депутатов Киевсовета: люди подключают плиты к газовому баллону. И, поверьте: комплект из газовой плиты и газового баллона обойдется намного дешевле, чем бензиновый генератор, которые депутаты мечтают втюхать киевлянам. Напомню: весь город загажен газовыми заправками в опасной близости к жилым домам: заправить баллон не составит труда. И делать это придётся много реже, чем покупать бензин для прожорливого генератора. И не потребуется тянуть в дом провода с улицы. Но в Киевсовете никого не посетила эта мысль.

Итак: вместо реального решения насущной проблемы горожан, депутатский корпус дружно одобрил идею выбросить на ветер четверть миллиарда гривен киевской громады. Что это: идиотизм, вредительство или страсть к освоению бюджетных средств (нужное подчеркнуть)? Если в Киевском бюджете к концу года накопилось столько излишних денег – профинансируйте закупку беспилотников для армии, поддержите перемещенных лиц, которых по словам мэра в Киеве около 300 тысяч человек. Но не сжигайте наши миллионы своими безумным идеями!