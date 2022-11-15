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Судья вместо тюрьмы пошел на войну
15 ноября 2022 | 16:59
Высший антикоррупционный суд приостановил рассмотрение дела по обвинению бывшего судьи Киевского апелляционного админсуда Игоря Петрика, поскольку его мобилизовали. Его обвиняют в извлечении неправомерной выгоды.
Такое решение 2 ноября принял ВАКС.
Обвиняемый Петрик подал ходатайство об остановке производства, поскольку он мобилизован. Как установил ВАКС, в настоящее время бывший судья занимает должность помощника командира бригады по правовой работе-начальника юридической группы 47 отдельной артиллерийской бригады. 7 октября в ВАКС поступило письмо от командира воинской части, в котором утверждалось невозможность Петрика участвовать в заседаниях путем явки в суд. В то же время Петрик попытался присутствовать на заседании путем видеоконференции по собственным техническим средствам, однако из-за плохой связи не удалось провести заседание.
Игорь Петрик (справа)
По версии обвинения, в декабря 2016 года экс-судья Петрик получил 5000 долларов за принятие нужного решения по делу коллегией, в которую он входил. Речь шла об оставлении меры обеспечения в виде приостановления процесса аннулирования лицензии частного предприятия на утилизацию опасных отходов. Деньги обвиняемый якобы прятал под судейской мантией, в специально вшитом для этого внутреннем кармане.
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