Судья вместо тюрьмы пошел на войну

15 ноября 2022 | 16:59

Высший антикоррупционный суд приостановил рассмотрение дела по обвинению бывшего судьи Киевского апелляционного админсуда Игоря Петрика, поскольку его мобилизовали. Его обвиняют в извлечении неправомерной выгоды.

Такое решение 2 ноября принял ВАКС.

Обвиняемый Петрик подал ходатайство об остановке производства, поскольку он мобилизован. Как установил ВАКС, в настоящее время бывший судья занимает должность помощника командира бригады по правовой работе-начальника юридической группы 47 отдельной артиллерийской бригады. 7 октября в ВАКС поступило письмо от командира воинской части, в котором утверждалось невозможность Петрика участвовать в заседаниях путем явки в суд. В то же время Петрик попытался присутствовать на заседании путем видеоконференции по собственным техническим средствам, однако из-за плохой связи не удалось провести заседание.



«Ходатайство обвиняемого (Игоря Петрика – ред.) удовлетворить. Остановить судебное производство по обвинению (Игорю Петрику – ред.) по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины в уголовном производстве № 42016000000003697, до увольнения последнего с военной службы», – говорится в решении.



Напомним, НАБУ и САП задержали экс-судью Петрика на получении 5000 долларов взятки. В январе 2017 года его отстраняли от правосудия. Сейчас дело Петрика слушается в Высшем антикоррупционном суде.

Игорь Петрик (справа)

По версии обвинения, в декабря 2016 года экс-судья Петрик получил 5000 долларов за принятие нужного решения по делу коллегией, в которую он входил. Речь шла об оставлении меры обеспечения в виде приостановления процесса аннулирования лицензии частного предприятия на утилизацию опасных отходов. Деньги обвиняемый якобы прятал под судейской мантией, в специально вшитом для этого внутреннем кармане.