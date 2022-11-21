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Рэпер-миллиардер пойдет в президенты США
21 ноября 2022 | 11:29
Трамп и Байден трепещут.
Канье Уэст заявил, что собирается баллотироваться на пост президента США в 2024, сообщает New York Post.
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Так называемый "смотрящий" за одним из корпусных отделений Киевского следственного изолятора №13 приговорен к 14 годам и 1 месяцу лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом в среду, 16 ноября 2022, синхронно сообщили в Офисе генпрокурора и Департаменте стратегических расследований Нацполиции.
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