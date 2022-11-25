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Превращение НИЧТО в застройщика и нардепа: формула Андрея Стрихарского. Часть 3
25 ноября 2022 | 10:54 , Иван Степанов, ТЕМА
Стрихарский – человек «нонэйм». Некоторым неумным людям во власти и бизнесе хватает ума, чтобы не светиться и не открывать рот на камеру. Стрихарский единственно, активно оплачивает рекламу за написанные за него интервью и за репортажи, где он раздает гречку электорату на своем избирательном округе. Но нигде не написано, что гречка куплена на краденные деньги инвесторов, доверившихся компании «Статус-групп» и попавших в кабалу представителя «зеленой» команды. Мы исправим эту недосказанность.
В медиа Стрихарский громко засветился единственный раз – устроив по пьянке драку пару лет назад, вернее избиение, в ресторане, где находилась его жена с бойфрендом - Игорем Шайхетом, братом главы Николаевского УВД области. На видео нардеп в шортах подходит к столику, где сидят дама с мужчиной, отводит женщину в сторону. Затем к мужчине подходит здоровенный жлоб и профессионально боксирует незнакомца. Все. Бытовая на первый взгляд история стала достоянием гласности. Стрихарскому пришлось оправдываться. Мол, я никого не бил, просто увел жену от мужика. А кто бил – не знаю. Я даже успокаивал хулигана. В действительности бил человека охранник нардепа. А сам Стрихарский, заметим – зампред Федерации бокса – стоял в сторонке.
И ведь что любопытно: сам не без греха. Курьезная история описана коллегами, которые провели эксперимент. Они провели в кулуары парламента фотомодель, которая ненавязчиво обращалась к депутатам с предложением своих услуг в качестве их помощницы. Журналисты снимали реакцию нардепов. Кто-то проходил мимо, кто-то отделывался шуткой. Стрихарский же проявил к этому предложению неподдельный интерес. К слову, с неверной супругой неверный нардеп и застройщик развелись.
На этом можно было бы завершить портрет нардепа и девелопера. Человек, который не в состоянии разобраться в сложившемся любовном треугольнике, натравливает охранялу на человека, который, видимо, мил супруге, а потом нагло врет на камеру – такой будет врать и подличать всегда и по любому поводу. Это плебей, дорвавшийся до власти и денег.
Попробуем разобраться, как же он до них дорвался.
Увы, мы не знаем и не интересовались благодаря чему Стрихарский вырвался в список ведущих застройщиков Киева и попал во власть: о своих родственных связях он настойчиво скрывает любую информацию. Но в его окружении фигурирует некто Раиса Стрихарская. Уж не мама ли со связями?.. Впрочем, вполне вероятно, что Стрихарский просто вовремя познакомился с нужными людьми на заре своей девелоперской карьеры, когда вошел в учредители винницкого ООО «Укргранитиндустрия», а далее возглавил ООО «Березнякижитлобуд». Тогда же он стал фигурантом трех уголовных дел. Речь шла о «кидке» инвесторов строительства двух жилых домов в столичном районе Березняки. Впрочем, как это случается у нас с вороватыми застройщиками, никто не сел. Вероятно, следователи «наказали рублем» проклятых расхитителей.
В 2005-м Стрихарский создал куст фирм под крышей «Статус групп». Как правило, все эти компании-двойники со схожими названиями – признак мутилова с финансами и разводом инвесторов. Что и подтверждает вся история этой группы.
Стрихарский успешно пилил тендеры «Киевгорзеленстроя», всякий раз выигрывая тендеры, где конкурентом выступала его дружественная фирма. На революционной волне в 2014-м решил прорваться в столичные депутаты, но силенок и денег не хватило. А в 2019-м хватило: по сведениям из открытых источников вступительный билет обошелся нашему герою в полмиллиона долларов. Также утверждают, что жуликоватый застройщик получил округ по квоте Коломойского. Он прошел в Раду по списку «Слуг народа» на чуждой ему Черкасщине (сам он с Кировоградщины). Но тут, как говорится, харчами нечего перебирать: что дали, то и бери. Правда, в ходе избирательной кампании Стрихарский жидко обделался перед потенциальными избирателями. На встрече он не смог ответить на вопрос: где находится административный центр его избирательного округа и сколько в нем ОТГ. После чего Николай Булатецкий, депутат Черкасского облсовета заявил ему при всех: «Я б на вашому місці зараз піднявся б і пішов. Ви себе чули? Яке ви «нове обличчя»? Ви ще дитина, яка не має світогляду».
Стрихарский заходил в Раду по квоте Коломойского, но в истории со скандальной стройкой на улице Глыбочицкой он засветился в связях с людьми Черновецкого. А попав в Раду, формально отказался от бизнеса и переоформил управление «Статус групп» на Марину Марченко. Она по стечению обстоятельств является помощницей нардепа Вадима Струневича – заместителя руководителя фракции СН, давнего бизнес-партнера «смотрящего за Киевом» схемотозника Андрея Вавриша.
Вот так НИЧТО становится большим политиком. В парламенте владелец «Статус-групп» не сидел сложа руки: вложенные инвестиции следовало отбивать.
Да и как в такой кампании не посхемотозить! Вскоре свежеиспеченный нардеп отрейдерил ГП «Киевский завод «Импульс». Предприятие выпускает продукцию для протезирования. Стоит ожидать, что со временем на его месте вырастет очередная высотка. А как же наши ветераны, которые лишаются конечностей на фронте? Стрихарский над этим не задумывался. Раздаст избирателям еще гречки и снова отправится в парламент.
В парламенте Стрихарский быстренько «закрепился»: стал главой подкомитета по вопросам защиты инвестиций в строительство, входит во Временную следственную комиссию ВР по расследованию коррупции в органах архитектурно-строительного контроля и надзора, в состав Межведомственной рабочей группы по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилищного строительства и даже является сопредседателем рабочей группы по реформированию сферы захоронения.
И дела у Стрихарского сразу заладились. Ну кто может помешать такому человеку развернуть бурную строительную деятельность, если он сам контролирует тех, кто призван контролировать его «Статус-групп». Поэтому и строились дома без разрешительных документов, а все возможные нормы нарушались. Дошло до комичного: буквально на выходе из метро «Славутич» «Статус групп» начало бурное строительство комплекса из трех небоскребов в 25 этажей (по документам их должно быть десять). В народ его назвали «Иисус плаза».
По документам это «многофункциональный храмовый комплекс». Разрешение на строительство выдала в августе 2021 года, после того, как во всю велась закладка фундамента, Государственная архитектурно-строительная инспекция. Как помните, деятельность этой глубоко коррумпированной организации контролирует нардеп Стрихарский. Разрешение выдано ООО «Столичный актив», входящее в «Статус групп». Инвесторам обещают, что это будет торгово-церковно-жилищный комплекс. Но, вероятно уже не будет. С началом войны все работы на площадке замерли и не возобновились. Впрочем, на остальных объектах «Статуса» тоже.
А 3 ноября на всех площадках «Статуса» отключили энергоснабжение ввиду жутких долгов. А поскольку многие жилкомплексы запитаны через стройки по схеме, описанной ранее, то электрики лишились и жители ЖК «Ривьера-3», «Олимпик парк» и даже «элитный» «Подол Плаза». Вероятно, эти долги пошли на приобретение БМВ-750, про которую нардеп соврал в декларации, едва прошел в парламент.
ООО «Столичный актив» принадлежит Вите Камаевой – родственнице Стрихарского. Она также является руководителем ООО «Статус Строй-Прайм» - заказчика строительства еще одного скандального объекта ЖК Podil Plaza & Residence на улице Глыбочицкой, 73-79.
Заявителем на получение торгового знака Status Group было ООО «Статус Строй-Плюс», которым в 2017-2018 годах руководил Валерий Камаев. Позже он значился руководителем и владельцем ООО «Статус Буд-2» – генерального подрядчика строительства «многофункционального храмового комплекса». Но, как известно, в ноябре «Статус Буд-2» прекратил существование без объявления банкротства не взирая на долги.
Не станем вдаваться в дальнейшие подробности бизнес-методов Андрея Стрихарского. В целом их суть незатейлива как пучок петрушки: постоянно создавать фирмы-прокладки, которые набрав долгов как собака блох, бесследно исчезают. Построив жилье, ни в коем случае не отпускать жильцов, доить их максимально долго, мошенничая с коммунальными платежами. Все строить по беспределу, без должных разрешений, с массой технических нарушений, дабы максимально удешевить строительство. Каждый метр в местах общественного пользования – непременно продать. На персонале также нужно экономить по максимуму. Пусть это и отражается на качестве сданных объектов: лох-инвестор все стерпит! А чтобы за все за это ничего не было, следует обрасти нужными связями, влезть в политику, во всяческие контролирующие структуры.
И в целом схема рабочая: все у г-на Стрихарского шло хорошо. Но тут случилась война, продажи незавершенки обнулились, инвесторы ропщут: почему работы не возобновляешь, как это делают иные девелоперы? А тут еще от электрики отключают – требуют долги перед энергетиками погасить. А жильцы, оказавшиеся без света, грозятся движение по проспекту перекрыть. Нехорошо получается… С другой стороны: долги отдают только трусы, а целому нардепу да еще из президентской партии западло платить по счетам. Изучив характер Стрихарского можно предположить, что тот не прочь «стать на лыжи» с денежками инвесторов. Но надежда умирает последней. Может, как и прежде разрулит ситуацию? Вот закончится война, снова будут выборы. Зеленский может пройти на второй срок, а за ним и Стрихарский в Раду. Правда, это в случае, если Зеленский останется при власти. А если нет? Тогда может случиться грандиозный «Элита-центр-2».
Надежду в инвесторов вселяет один малозаметный факт: Стрихарский продолжает подкармливать электорат на округе подачками и активно пиарит раздачу пары десяток коробок с кормом в медиа, раскручивает за деньги в гугл-новостях.
Такой экономный мужчина копейку даром не потратит. Значит надеется остаться в Украине: судя по всему, очень ему здесь нравится. Народ такой доверчивый, нетребовательный. Но требовать все же надо – желательно через суд, через массовые акции. Предлагаю лоховатым инвесторам слоган для плаката: «Стрихарский, выполняй обязательства, верни долги!»
Впрочем, этот слоган пригодится многим иным потерпевшим от беспредела застройщиков. Стрихарских у нас – хоть пруд пруди.
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