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Саудиты строят настоящий плавучий город на 60 тысяч человек

26 ноября 2022 | 19:36

Плавучий город в форме черепахи скоро появится в Саудовской Аравии.


Новый проект имеет форму черепахи и вмещает до 60 000 человек. После завершения строительства «Пангеос» станет самым большим плавучим сооружением из когда-либо построенных.

Дизайнеры отметили, что футуристический плавающий город «в форме черепахи станет самым большим сооружением в мире из когда-либо построенных, так как его длина составит 550 метров, а ширина с учетом «ласт» черепахи достигнет 610 метров». Срок реализации составит восемь лет.

«Пангеос», оснащенный 9 двигателями HTS мощностью 16 800 л.с. каждый, будет развивать максимальную скорость 5 узлов (9,2 километров в час), получая энергию от океанских волн и крыши, покрытой солнечными панелями.



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