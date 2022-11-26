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Саудиты строят настоящий плавучий город на 60 тысяч человек
26 ноября 2022 | 19:36
Плавучий город в форме черепахи скоро появится в Саудовской Аравии.
Новый проект имеет форму черепахи и вмещает до 60 000 человек. После завершения строительства «Пангеос» станет самым большим плавучим сооружением из когда-либо построенных.
Дизайнеры отметили, что футуристический плавающий город «в форме черепахи станет самым большим сооружением в мире из когда-либо построенных, так как его длина составит 550 метров, а ширина с учетом «ласт» черепахи достигнет 610 метров». Срок реализации составит восемь лет.
«Пангеос», оснащенный 9 двигателями HTS мощностью 16 800 л.с. каждый, будет развивать максимальную скорость 5 узлов (9,2 километров в час), получая энергию от океанских волн и крыши, покрытой солнечными панелями.
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