Стає дедалі очевидніше, що Росія не переможе у війні, – Шольц

27 ноября 2022 | 16:08

Генеральний канцлер ФРН пообіцяв фінансову, гуманітарну і військову підтримку Україні.

На цьому етапі війни з Україною перемога Росії вже вкрай малоймовірна.

Про це повідомив федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц, пише Spiegel.

На його думку, стає все більш очевидним, що РФ не тільки не повинна перемогти у цій війні, вона не переможе у ній.

“Берлін підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно – фінансовою, гуманітарною допомогою і постачанням зброї", – зауважив Шольц.