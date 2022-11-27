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Стає дедалі очевидніше, що Росія не переможе у війні, – Шольц
27 ноября 2022 | 16:08
Генеральний канцлер ФРН пообіцяв фінансову, гуманітарну і військову підтримку Україні.
На цьому етапі війни з Україною перемога Росії вже вкрай малоймовірна.
Про це повідомив федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц, пише Spiegel.
На його думку, стає все більш очевидним, що РФ не тільки не повинна перемогти у цій війні, вона не переможе у ній.
“Берлін підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно – фінансовою, гуманітарною допомогою і постачанням зброї", – зауважив Шольц.
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