СБУ дотянулось до мукачевских монашек

«Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории одного из монастырей Мукачевской епархии УПЦ (МП) в Закарпатье. Мероприятия проходят в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине», — говорится в сообщении пресс-службы.

СБУ проводит проверку в монастыре Мукачевской епархии УПЦ МП. Увы, спецслужба не уточнила, что речь идет о женском монастыре.