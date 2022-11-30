ТЕМА

СБУ дотянулось до мукачевских монашек

30 ноября 2022 | 13:33

СБУ проводит проверку в монастыре Мукачевской епархии УПЦ МП. Увы, спецслужба не уточнила, что речь идет о женском монастыре.


«Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории одного из монастырей Мукачевской епархии УПЦ (МП) в Закарпатье. Мероприятия проходят в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине», — говорится в сообщении  пресс-службы.
 



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