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СБУ дотянулось до мукачевских монашек
30 ноября 2022 | 13:33
СБУ проводит проверку в монастыре Мукачевской епархии УПЦ МП. Увы, спецслужба не уточнила, что речь идет о женском монастыре.
«Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории одного из монастырей Мукачевской епархии УПЦ (МП) в Закарпатье. Мероприятия проходят в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине», — говорится в сообщении пресс-службы.
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