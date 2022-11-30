Британці підбили перші підсумки війни

30 ноября 2022 | 21:32

Лондонський військово-дослідний інститут RUSI оприлюднив свої висновки у формі звіту, автори якого ексголова РНБО України Олександр Данилюк та колишній командувач ДШВ ЗСУ Михайло Забродський.

Автори виділили 5️⃣ основних моментів «невивчених уроків», які треба вивчити для досягнення переваги над ворогом. ❗️У сучасній війні немає тилу. Поразка завдається на всю оперативну глибину. В перші 48 години ЗС РФ вразили 75% ключових стаціонарних військових цілей. ЗСУ уникли непоправних втрат лише за рахунок дезінформації та розосередження. ❗️Необхідно створювати великі запаси засобів ураження та резерви потужностей для їх виробництва. Зараз лише США з числа наших союзників мають такі можливості. ❗️Безпілотники перетворилися на вирішальний чинник війни. БПЛА мають стати штатною зброєю на всіх рівнях. Ключовий фактор дешевизна та масовість, оскільки рівень втрат дронів досягає 90%. Проблема виявлення та пригнічення ворожих БПЛА досі не вирішена. ❗️Високоточна зброя має застосовуватися економно та вибірково. Артилерія та інше «звичайне» озброєння має забезпечити «вікно» для застосування високоточної зброї. ❗️Польові укріплення не захищають від сучасних засобів ураження, особливо високоточних. Практично єдиним способом захисту є максимальний розподіл у поєднанні з мобільністю. Ударне угруповання треба збирати тільки на перспективній ділянці і тільки на час ударів або штурмових дій.



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