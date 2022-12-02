ВР достроково припинила повноваження депутатки Юлії Льовочкіної

02 декабря 2022 | 08:59

Нардепка сама склала свій мандат.

Парламент достроково припинив повноваження народної депутатки від ексфракції ОПЗЖ Юлії Льовочкіної. Нардепка сама написала заяву про дострокове складання повноважень.

Проголосували за це рішення 285 нардепів, повідомив нардеп фракції “Голос” Ярослав Железняк.

“В залі залишилося 417 депутатів, рекордно низький рівень”, – додав він після голосування.

Напередодні стало відомо, що нардепка склала свій мандат, повідомляє рух ЧЕСНО. За словами депутатів, причиною такого рішення є “сімейні обставини”.

У ЧЕСНО зазначили, що депутатка, перебуваючи в парламенті упродовж декількох скликань, не відвідувала засідання і фігурувала в низці антикорупційних розслідувань. Льовочкіній, як і частині депутатів, за перші чотири місяці цього року припинили відшкодовувати витрати на виконання повноважень.

За інформацією руху ЧЕСНО, в останні пленарні дні перед початком повномасштабного вторгнення Росії майже третина народних обранців від фракції ОПЗЖ не відвідувала засідання. Серед них – Сергій Льовочкін та Юлія Льовочкіна, Ігор Абрамович, Ілля Кива, Тарас Козак, Наталія Королевська, Наталія Приходько, Вадим Рабінович, Вадим Столар, Віктор Чорний, Ренат Кузьмін, Олександр Лукашев, Олександр Пузанов і Нестор Шуфрич.

До Льовочкіної депутатські повноваження позбавили або склали: Ілля Кива, Вадим Новинський і Дмитро Шенцев.