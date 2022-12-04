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Іран попросив рашу залити кров'ю їхню країну

04 декабря 2022 | 09:12


Іран звернувся до Росії з проханням допомогти придушити народне повстання, надавши обладнання для боротьби з масовими протестами, - Iran International.

Іранський режим попросив Москву  також надіслати радників, оскільки він готується до тривалої конфронтації з протестувальниками і обмежений, як у персоналі, так і в техніці.



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