Іран попросив рашу залити кров'ю їхню країну

04 декабря 2022 | 09:12

Іран звернувся до Росії з проханням допомогти придушити народне повстання, надавши обладнання для боротьби з масовими протестами, - Iran International.

Іранський режим попросив Москву також надіслати радників, оскільки він готується до тривалої конфронтації з протестувальниками і обмежений, як у персоналі, так і в техніці.