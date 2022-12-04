Падеж среди королей крипты

04 декабря 2022 | 09:39

Криптозаговоры: за последние полтора месяц при странных обстоятельствах умерли три богатейших и влиятельных человека в мире крипты.

1. 29-летний Николай Мушегян, разработчик стейблкоина DAI и соучредитель DEX биржи Balancer, утонул на пляже в Пуэрто-Рико 28 октября, после того, как написал в твиттере, что ЦРУ и Моссад собираются его убить.

2. 30-летний Тиантиан Кулландер - соучредитель Amber Group, работавший ранее в Goldman Sachs и Morgan Stanley, умер «во сне» 23 ноября в Сингапуре.

3. 53-летний Вячеслав Таран - миллиардер, основатель Forex Club, сооснователь Libertex Group, член правления YouHodler SA, - разбился на вертолёте 25 ноября.