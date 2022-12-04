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Падеж среди королей крипты
04 декабря 2022 | 09:39
Криптозаговоры: за последние полтора месяц при странных обстоятельствах умерли три богатейших и влиятельных человека в мире крипты.
1. 29-летний Николай Мушегян, разработчик стейблкоина DAI и соучредитель DEX биржи Balancer, утонул на пляже в Пуэрто-Рико 28 октября, после того, как написал в твиттере, что ЦРУ и Моссад собираются его убить.
2. 30-летний Тиантиан Кулландер - соучредитель Amber Group, работавший ранее в Goldman Sachs и Morgan Stanley, умер «во сне» 23 ноября в Сингапуре.
3. 53-летний Вячеслав Таран - миллиардер, основатель Forex Club, сооснователь Libertex Group, член правления YouHodler SA, - разбился на вертолёте 25 ноября.
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