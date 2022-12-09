09 декабря 2022 | 12:08

На Миколаївщині аграрії втратили майже половину врожаю. Через бойові дії приватні фермери Миколаївщини не змогли зібрати 40% урожаю у 2022 році. Про це розповів перший заступник начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетилов.

За словами чиновника, цього року вдалося зібрати близько 2 млн т зернових та зернобобових. Через бойові дії не обробили чи не зібрали врожаю на 30% території.

За словами збитків сільськогосподарських виробників на даний момент оцінюються в 54 млн гривень, проте це сума не остаточна. Це вкрадена чи знищена техніка, зерно, потужності виробничі та складські.