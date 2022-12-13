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Вонючий совок
13 декабря 2022 | 10:54 , Олег Ельцов. ТЕМА
Нет, я без аллегорий. Совок был истинно вонюч. Просьба не спорить со мной тем, кому не за сорок. Вы не знаете. В совке воняло все: нужники, овощные магазины, подъезды… Все без исключения. Сначала выстой очередь за всем этим продуктом жизнедеятельности совка, затем получи на вес то, что тебе выдаст хамоватая (это по умолчанию) тетка за прилавком. Что, тебе гнилая картошка не нравится?! Так сейчас получишь чего-то в нагрузку. Да-да: покупаешь аспирин – купи касторку в нагрузку. Так мне касторка не нужна! Что: тебе советская власть не нравится?..
Элитные совковые профессии – не физик-ядерщик и не космонавт: приемщик стеклотары, слесарь СТО, мясник…
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13 декабря 2022
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