ТЕМА

Рада ЄС схвалила допомогу Україні у розмірі 18 млрд євро

10 декабря 2022 | 20:23

Раніше це рішення блокувала Угорщина.


 «Україна може розраховувати на регулярну фінансову допомогу від ЄС протягом усього 2023 року», - наголосив міністр фінансів Чехії Збинек Станюра.



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