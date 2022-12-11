|
SpaceX просить дозволити їй підключати Starlink безпосередньо до телефонів
11 декабря 2022 | 08:45
SpaceX запросила виділення радіочастот для супутників Starlink, щоб вони могли безпосередньо зв’язуватися з телефоном. Про це повідомляє Space News.
Супутники системи Starlink розташовані на низьких орбітах, що дозволяє збільшити швидкість з’єднання та зменшити затримку сигналу. Завдяки цьому інтернет-зв’язок Starlink забезпечує низький пінг незалежно від місцезнаходження абонента, але для її роботи потрібен абонентський термінал розміром із коробку для піци.
6 грудня SpaceX подала заявку до Федеральної комісії з зв’язку США, щоб їй дозволили розмістити апаратуру прямого зв’язку з мобільними телефонами («direct-to-cellular») на 2000 супутниках Starlink gen 2. Завдяки цьому супутники зможуть виконувати роль базової станції і дозволять передавати голос (дзвінки) та СМС-повідомлення, а також виходити в інтернет поза зоною покриття стільникових вишок. “При повному розгортанні ця апаратура дозволить SpaceX забезпечити повне і безперервне покриття Землі в межах широти від +58 до -58 до середини 2024 року”, – заявляють представники компанії.
Поки що йдеться лише про роботу на території США. Очікується, що швидкість інтернет-з’єднання досягатиме 18,3 Мбіт/с із супутника на телефон та 7,2 Мбіт/с із телефону на супутник.
Источник: portaltele.com.ua
также читайте
[05.12.2022]
[04.12.2022]
[04.12.2022]
[02.12.2022]
|
по теме
Одесити можуть залишитися без світла на місяці
10. 12. 2022 | 21:30
Рада ЄС схвалила допомогу Україні у розмірі 18 млрд євро
10. 12. 2022 | 20:23
На Миколаївщині аграрії втратили майже половину врожаю
09. 12. 2022 | 12:08
На Миколаївщині аграрії втратили майже половину врожаю. Через бойові дії приватні фермери Миколаївщини не змогли зібрати 40% урожаю у 2022 році. Про це розповів перший заступник начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетилов.
Рада планує посилити покарання за дизертирство
09. 12. 2022 | 12:03
У Верховній раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується посилити покарання для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину. Про це пише РБК-Україна з посиланням на проєкт закону.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»