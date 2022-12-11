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SpaceX просить дозволити їй підключати Starlink безпосередньо до телефонів

11 декабря 2022 | 08:45

SpaceX запросила виділення радіочастот для супутників Starlink, щоб вони могли безпосередньо зв’язуватися з телефоном. Про це повідомляє Space News.


Супутники системи Starlink розташовані на низьких орбітах, що дозволяє збільшити швидкість з’єднання та зменшити затримку сигналу. Завдяки цьому інтернет-зв’язок Starlink забезпечує низький пінг незалежно від місцезнаходження абонента, але для її роботи потрібен абонентський термінал розміром із коробку для піци.

6 грудня SpaceX подала заявку до Федеральної комісії з зв’язку США, щоб їй дозволили розмістити апаратуру прямого зв’язку з мобільними телефонами («direct-to-cellular») на 2000 супутниках Starlink gen 2. Завдяки цьому супутники зможуть виконувати роль базової станції і дозволять передавати голос (дзвінки) та СМС-повідомлення, а також виходити в інтернет поза зоною покриття стільникових вишок. “При повному розгортанні ця апаратура дозволить SpaceX забезпечити повне і безперервне покриття Землі в межах широти від +58 до -58 до середини 2024 року”, – заявляють представники компанії.

Поки що йдеться лише про роботу на території США. Очікується, що швидкість інтернет-з’єднання досягатиме 18,3 Мбіт/с із супутника на телефон та 7,2 Мбіт/с із телефону на супутник.

Источник: portaltele.com.ua



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