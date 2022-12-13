Бойцы теробороны при Президенте Украины погорели на краже золота и бриллиантов

13 декабря 2022 | 11:15

Территориальное управление Государственного бюро расследований в Киеве расследует кражу в больших размерах и в условиях военного времени. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на определение от 7 декабря.

3 марта 2022 года обломки сбитой российской ракеты попали в здание Государственного предприятия «Специальная связь» в Киеве, площадь Вокзальная, 3. В результате чего частично были разрушены забор и помещение ремонтной зоны.



Об этом стало известно участникам добровольческого формирования «Отряд Территориальной громады при Президенте Украины» Киевской городской территориальной громады №9.



7 марта в дневное время суток добровольцы якобы проникли в поврежденное помещение и, пользуясь случаем, похитили имущество, хранившееся на минус втором этаже, а именно содержимое почтовых отправлений, в частности, ювелирные изделия из золота и серебра — серьги, кольца, цепочки, кольца. подвески бриллианты, лом из серебра, лом из золота и т.д.



По информации "Спецсвязи", стоимость похищенного имущества составляет около 86 млн. грн.



1 июля ГБР сообщило подозрения трем участникам добровольческого формирования. В гостиничном комплексе по месту жительства одного из подозреваемых изъяты украшения из золота и серебра. В деле также есть протокол осмотра видео с камер наблюдения ремонтной зоны ГП "Спецсвязь". Кроме того, мобильные телефоны этих лиц фиксировались по месту совершения преступления.



Одного из подозреваемых, у которого обнаружили ювелирные изделия, еще с начала июля содержат под стражей с определением залога в сумме 744 тысячи гривен. По состоянию на 7 декабря залог так и не был внесен, и суд продлил срок содержания под стражей еще на два месяца. Остальные два фигуранта были помещены под круглосуточный домашний арест.



18 октября задержан четвертый соучастник с позывным «Маджохед». У него дома при обыске также обнаружены ювелирные изделия. Этот мужчина также был помещен под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.