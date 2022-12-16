16 декабря 2022 | 13:53 , Олег Ельцов. ТЕМА

В самом начале войны один кремлевский трубадур разразился программной статьей «Решение украинского вопроса». Аллюзия была слишком толстой. Украинцы оторопели. Тогда еще мы и весь мир не уставали удивляться рашистскому креативу. Потом были демонстративное «окувалдживание» провинившегося вагнеровца, отправка окровавленного инструмента евродепутатам, рассылка взрывоопасны писем, глаз, мышей и пауков…

Начав догадываться, что имеют дело с террористами и уголовниками, люди ломали голову: что означают эти глаза животных в конвертах, а мышь с пауком – что это за воровской символ? Никаких символов - Украину и Европу по-бандитски «брали на понт»: россия пыталась продемонстрировать насколько она брутальна и безжалостна. Но к этому времени все уже поняли что представляет население за поребриком и его вожди. Дискуссии развернулись в другой плоскости: что делать с этим опасным недоразумением? Каково окончательное решение русского вопроса?

Бойцы ЗСУ не задумываясь дадут ответ: убивать.

- А вдруг ошибка, вдруг попался хороший русский? Может следует проверить?

Воины соглашаются: конечно, нужно. Сначала убить - потом проверить.

А вдруг это бурят, а не русский? Неудобно получится…

- Но ведь буряты считают себя русскими, и никто им пригласительные в Украину не выписывал – сами пришли. Надо убивать.

- Хорошо, а что с чеченцами?

- С кадыровцами что ли?.. Убиваем и будем убивать!

- Кадыровцы – это лишь один из чеченских тейпов, который захватил власть. Но вероятно, что в армии тик-токеров не только кадыровцы.

- Их тоже убивать!

- А тех, что воюют на нашей стороне? Они ведь тоже чеченцы. А еще есть русские и белорусы, которые по нашу линию фронта.

- Этих убивать не будем, они хорошие.

- Идем дальше: адыгейцы – хорошие или нет? Якуты, ненцы и прочие оленеводы?.. И все остальные большие и малые коренные народы, попавшие под пяту имперцев со времен Ермака – они русские или не очень, они плохие или хорошие? Ведь эти в массе своей тоже считают себя русскими. Или возьмем русских немцев. Их очень много в Западной Сибири. Обрусели и многие потеряли идентичность. Это хорошие или плохие русские немцы? А ведь еще следует вспомнить русских украинцев: по всей россии, в Сибири и на Дальнем Востоке разбросаны украинские деревни. Как воспринимать их обитателей?..

Я к чему веду: в имперской россии намешана масса национальностей, которые насильно и добровольно вливались на протяжении веков. Многие уже забыли кто они есть, иные неоднократно переплели свои генетические корни с другими национальностями. Кто все эти люди: русские, инородцы?.. И кто из них «хорошие», а кто «плохие»?

Идет война, на ней все черно-белое. Тут не до нюансов. Но война имеет свойство заканчиваться. И мы все знаем чьей победой она закончится. Но будет ли это окончательной победой? При таком безумном соседе - ответ отрицательный. Как обезопасить на будущее себя и следующие поколения украинцев от нового нашествия руссо-бурято-чеченцев? Сколько бы их не полегло в украинские черноземы, их жены и дети останутся. И останется ненависть и желание отомстить, покорить и преумножить. Останкинская башня останется и потоки ненависти из телевизора не прервутся. Они залижут раны и вернутся!

Все эти народы и народности объединяет одна незначительная группа лиц, сконцентрировавшихся в двух центрах: Москва и Петербург. Там кощеево яйцо. Все эти лавровы, михалковы, дугины, соловьевы - вся имперская камарилья, которая лепит из аморфной массы единое российское нечто. В этом они мастера: богатейший имперский опыт покорения и управления бескрайними территориями, оголтелой пропаганды и выкачивания ресурсов в закрома метрополии. На всей остальной территории есть множество местных царьков, которые люто ненавидят центральных паханов, отнимающих львиную долю богатств, которые с удовольствием освоили бы на местах. Но они неспособны изменить порядок вещей. Им следует помочь.

Что нам делать: укреплять дружеские связи, развивать торговлю, водить братские хороводы?.. С кем угодно эти методы умиротворения могут сработать, но не с имперцами из-за поребрика. Выход один, и его давно озвучил рафинированный русофоб Аркадий Бабченко: посещение Кремля на «Абрамсе». Думаю, все понимают: это образное выражение. Будут ли украинские соколы бомбить Воронеж и Москву – не суть важно. Важен результат: Карфаген следует сжечь – империю развалить. А уж методы достижения результата могут быть разными. И у нас немало союзников на этом пути. Мир окончательно устал от россии. Как бы не хотелось нам геноцида, пусть истинные русские из Москвы и Петербурга живут и здравствуют. Но без тюменского газа, нефти Татарстана и алмазов Якутии.

А на бескрайних просторах проклятой богом империи должны возникнуть десяток-другой нормальных национальных республик: одни богаче-другие беднее. Но со своей внешней политикой, своими небольшенькими армиями, своими органами национальной пропаганды. Вот тогда мы сможем развивать с ними торговлю и крепить связи.

Москва? А что такое Москва в подобном формате? Кому она будет интересна и чем? Автомобилями «Москвич», микропроцессорами, разработанными в «Сколково», трудами Дугина, фильмами Бондарчука-младшего и Михайлкова-деменционного?.. Там будет жить немножко сильно униженных, очень злобных и сильно бедных плохих русских, которые никому не смогут угрожать. Вот это станет окончательным решением русского вопроса.