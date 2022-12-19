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Человечество приблизилось к внедрению термоядерной энергетики
19 декабря 2022 | 08:26
Ученые совершили важнейший прорыв в термоядерной энергетике — они впервые смогли получить больше энергии, чем было затрачено на запуск реакции.
В рамках эксперимента самую мощную в мире лазерную установку направили на крошечную капсулу с дейтерий-тритиевым топливом, нагрев ее за доли секунды до температуры в несколько раз превышающей температуру центра Солнца.
В результате в перегретой плазме начался термоядерный синтез, аналогичный тому, что происходит внутри звезд. На запуск лазеров потратили 2.05 МДж, а получили 3.15 МДж энергии — это считается превосходным результатом.
В перспективе технология может стать «зеленой» альтернативой атомной энергетике и углеводородному топливу. Но случится это не скоро: под прогнозам ученых, термоядерные установки смогут устойчиво вырабатывать электричество в достаточных объемах только через несколько десятков лет.
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[15.12.2022]
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