Еще одна компания готова вживлять чипы в мозг человека

19 декабря 2022 | 08:35

Билл Гейтс и Джефф Безос инвестировали в компанию Synchron, которая разрабатывает имплантируемый чип для мозга.

Synchron сообщила о привлечении $75 млн инвестиций, в том числе от Билла Гейтса и Джеффа Безоса, пишет Bloomberg.

Компания создает компьютер Switch, который можно имплантировать в мозг человека. Это должно помочь в лечении парализованных пациентов.

Synchron является прямым конкурентом Neuralink Илона Маска. Некоторые эксперты отмечают, что Synchron продвинулась дальше Neuralink.

Компания уже вживила чип двум пациентам и будет проводить испытания в течение года под наблюдением врачей.