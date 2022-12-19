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Еще одна компания готова вживлять чипы в мозг человека
19 декабря 2022 | 08:35
Билл Гейтс и Джефф Безос инвестировали в компанию Synchron, которая разрабатывает имплантируемый чип для мозга.
Synchron сообщила о привлечении $75 млн инвестиций, в том числе от Билла Гейтса и Джеффа Безоса, пишет Bloomberg.
Компания создает компьютер Switch, который можно имплантировать в мозг человека. Это должно помочь в лечении парализованных пациентов.
Synchron является прямым конкурентом Neuralink Илона Маска. Некоторые эксперты отмечают, что Synchron продвинулась дальше Neuralink.
Компания уже вживила чип двум пациентам и будет проводить испытания в течение года под наблюдением врачей.
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[15.12.2022]
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