ТЕМА

Взрыв на последнем газопроводе мз россии в Европу

20 декабря 2022 | 15:50

Три человека погибли, один ранен при взрыве на газопроводе в Чувашии, сообщил РИА Новости глава сельского поселения.


Ремонт поврежденного участка газопровода Уренгой – Помары – Ужгород в Чувашии может занять порядка 3 суток, сказал РИА Новости экс-замглавы МЧС России.

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