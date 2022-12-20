Взрыв на последнем газопроводе мз россии в Европу

Ремонт поврежденного участка газопровода Уренгой – Помары – Ужгород в Чувашии может занять порядка 3 суток, сказал РИА Новости экс-замглавы МЧС России.

Три человека погибли, один ранен при взрыве на газопроводе в Чувашии, сообщил РИА Новости глава сельского поселения.