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Закон про посилення відповідальності військовослужбовців: 'дорога у пекло вистелена благими намірами'
24 декабря 2022 | 09:54 , генерал-полковник Игорь Смешко
Генерал Валерій Залужний не є політиком. Він кадровий військовослужбовець і говорить про серйозну проблему в Збройних Силах України, яку створив не він – "Армія тримається на дисципліні". Залужний просить Зеленського підписати закон про покарання для військових". Але вирішення цієї проблеми в рамках вже проголосованого Верховною Радою України закону, на жаль, неможливо.
Навіть гарні за назвою закони будуть залишатися "проголошенням про наміри", без перевіреного часом і людським досвідом МЕХАНІЗМУ їх ВИКОНАННЯ. А також, без ОРГАНІВ, які будуть використовувати цей МЕХАНІЗМ і втілювати закони у життя.
Для цього достатньо скористатися аналогом та перекласти з англійської на українську мову законодавство США з цього приводу, внести відповідні зміни до нашого законодавства в Верховній Раді та проголосувати.
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