народний синоптик прогнозує аномальне тепло в січні

Погода в Україні у першій половині січня 2023 року може бути аномально теплою. В більшості регіонів температура підніматиметься до +10 градусів, а на півдні – аж до +16.

Про це повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю, 23 грудня. Згідно з його прогнозом, погода до 14-17 січня буде більш характерною для початку квітня.

Щедрін зазначив, що до більшої частини Європи надходитимуть теплі повітряні маси із Сахари та Атлантичного океану. Вони можуть витіснити холодне антарктичне повітря з більшої частини Європейського континенту.

В Україні на початку січня переважатиме тепла погода в усіх регіонах, навіть вночі температура повітря рідко опускатимуться нижче нуля.

"Температурний режим переважно коливатиметься в межах від 0 до +5 градусів у нічний період та до +7...+10 градусів удень. На півдні України до +13...+16, але очікується і багато дощів, уночі подекуди з мокрим снігом", – ідеться в повідомленні.

Водночас у другій половині січня, за словами синоптика, зима вступить у свої права та принесе в Україну снігопади та значне похолодання.