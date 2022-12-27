ТЕМА

Чмобики с автоматами бегут с Украины в Москву

27 декабря 2022 | 10:38


В Подмосковье задержаны 8 мобилизованных. Они уехали из Луганской области и объявились в Московской, чтобы сдать оружие.



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© фото: Олег Ельцов

   
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