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Київ підбиває підсумки найстрашнішого року
30 декабря 2022 | 18:37
▪️Станом на сьогодні, 30 грудня, загарбник здійснив 52 повітряні атаки на місто. Було пошкоджено понад 600 будівель. Значних руйнувань зазнала і критична інфраструктура Києва.
▪️У столиці пролунало 638 сирен повітряної тривоги. Загальна тривалість тривог - 693 години 49 хвилин. Тобто, практично 29 днів.
▪️Від 24 лютого через війну, яку розв'язала Росія, загинуло 120 киян. Ворожі ракети вбили 5 дітей. Поранення отримали 495 мешканців, з них 30 - діти.
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