ТЕМА

15 чоловіків загинули, тікаючи з України

31 декабря 2022 | 08:37


З початку вторгнення рф близько 12 тисяч чоловіків намагалися незаконно залишили Україну. 

12 з них потонули на українсько-румунській річковій ділянці кордону, троє загинули в горах.



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