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Стало известно, сколько людей сейчас проживает в Киеве

02 января 2023 | 11:25

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину многие жители Киева покинули город на некоторое время. Однако к концу этого года количество населения столицы почти восстановилось до довоенных показателей.


Как рассказал мэр Киева Виталий Кличко немецкому изданию Spiegel, в марте 2022 года в Киеве насчитывалось менее миллиона жителей. Остальные покинули столицу и эвакуировались в другие места. Летом люди начали постепенно возвращаться. В июле здесь было уже около 2-2,5 миллионов человек. А накануне новогодних праздников большая часть населения вернулась в город. По состоянию на декабрь в столице насчитывается 3,6 миллиона человек. Эти данные удалось получить благодаря учету мобильных телефонов, которыми пользуются жители. Кроме тех украинцев, которые проживали здесь до февраля 2022 года, теперь в городе насчитывается еще около 300 тысяч человек, которые переехали из других опасных регионов Украины. Их смогли посчитать благодаря регистрации внутреннее перемещенных лиц. До полномасштабного вторжения количество населения в Киеве составляло около 3,8 миллиона человек, так что большая часть жителей столицы уже вернулись, несмотря на довольно сложную ситуацию с электроснабжением и частыми обстрелами.

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