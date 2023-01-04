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Україна домовилася про постачання майже 1800 трансформаторів – Кулеба
04 января 2023 | 17:35
«Станом на 4 січня вдалося домовитися про постачання майже 1800 трансформаторів струму та напруги різної потужності, понад 7 тис. генераторів потужністю до 100 кіловатів та понад 600 генераторів потужність понад 100 кіловатів, понад 40 кілометрів кабелю й сотень найменувань запчастин для енергообладнання, обігрівачів тощо», - міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Наразі відомо, що триває активна перебудова енергетичної мережі з метою зниження вразливості від московських атак та активне відновлення вже зруйнованих пунктів за сприяння країн-союзників, проте ситуація все ще залишається ризикованою.
Не можна не відзначити роботу енергетиків та сил ППО, завдяки яким ситуація зі світлом значно покращилася і ми можемо бути в безпеці.
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