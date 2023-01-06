Стискаючи санкційні обійма 06 января 2023 | 07:46 , Лана Зеркаль распечатать [0] комментарии [0] Рівно рік тому це здавалось неможливим. Німецький уряд пишається тим, що отримує 0% газу, 0% нафти і 0% вугілля з росії.

Німецький міністр фінансів в новорічному тексті для Financial Times пишається тим, що бізнес зменшив споживання на 20%. І впевнено заявляє, що знає, як запобігти “колапсу індустріального виробництва” під час енергетичної кризи. Європейський союз виділяє 255 мільярдів євро на те, щоб реалізувати план Re-Power EU: спосіб ще зменшити залежність від росії. 8 з 10 європейців підтримує цей курс - розуміють, що енергетична криза викликана саме росіянами. Все це рік тому і справді видавалося фантастикою. Просто давайте згадаємо січень 2022. Росія на піку впливу на Європу. Енергетична зброя повністю заряджена - європейці офіційно (за даними Євростату) залежні на 83% в постачані газу і на 50% в постачанні нафти. Вражаючі результати приносить багаторічна робота фрау Меркель: Німеччина прямує до того, щоб отримувати 130% потреби в газі з москви, тобто не тільки давати бізнесу дешевий газ, але і заробляти на ньому. За останні 10 років сон Європи дозволив росіянам заробити 1 000 000 000 000 євро. Трильйон. З цих грошей росіяни купують електроніку для ракет, фінансують пропаганду та корупцію. Не дивно, що російські стратеги були переконані: після вторгнення в Україну ніхто не ризикне відмовитися від дешевого ресурсу. І в перші тижні війни так і було: перші “санкції з пекла” не чіпали енергетику. Перші поїздки з переконанням в тому, що росію треба душити фінансово, ми почали ще в березні — команда дипломатів, урядовців та експертів, яким не треба було ні в кого запитувати “що робити”. Знали, куди їхати і з ким говорити У Берліні та Брюсселі відчувалась неприхована паніка. Політики та урядовці визнавали, що припустилися помилки, але боялися зробити будь-які різкі кроки. Пройшло півроку і європейці прийшли до тями, з допомогою адміністрації Байдена, і наших аргументів та обрахунків. Європейці знайшли спосіб замінити нафтові поставки. Саме нафта давала росіянам левову частину прибутків. Обмеження ціни на неї не шкодять Європі, але вже наступного року спричинять падіння видобутку в росії наполовину. Це вб’є значну частину бюджету і заодно знищить кілька регіонів, залежних від видобутку. Російський газ санкціонував сам себе, шантажем та вибухами на власному газогоні. Ніхто більше не буде з ними працювати, газпром не повернеться на європейський ринок. І хоч цього року росія заробила свої 120 мільярдів в ЄС, наступний буде для неї голодним. Нафта дешева, газ нікуди дівати. Під загрозою — вдумайтесь — третина російського федерального бюджету. Це за оптимістичними для росіян прогнозами, хоч реальних цифр немає — засекречені. Це ще не матиме вирішального значення для ходу війни. Коли в російській сім'ї стає менше грошей, то тато не припиняє пити, натомість діти менше їдять. Але з кожним роком наш ворог буде слабшим, енергетичної зброї вже немає і не буде. Що далі? Ще складніша робота. Російських енергетичних шахраїв не можна недооцінювати, як не можна недооцінювати військових. Наступного року Європу чекає продовження енергетичної кризи — ломка відмови від дешевого палива буде тривати. Важливою датою стане 5 лютого — початок санкцій проти російських нафтопродуктів. Росія сподівається на контрнаступ. В цей момент активізуються всі російські агенти, частина європейського бізнесу та політики на кшталт Орбана. Потрібно буде потримати за ручку кожен уряд і заспокоїти, що паливна криза це не страшно, Україна її проходила і навіть стала сильнішою. А потім взятися за священну російську корову: атомну енергетику. В 2022 росія стала державою, дії якої можна кваліфікувати, як ядерний тероризм. При цьому вона продовжує постачати уран та паливні збірки, будувати реактори по всьому світу. Станом на 2020 рік “Росатом” готував чи будував 23 проекти реакторів за кордоном - на всіх континентах. Той самий “Росатом”, який намагається незаконно “віджати” Запорізьку АЕС, ставлячи під загрозу весь континент.



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