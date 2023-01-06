|
В Мексике - бои военных и наркомафии
06 января 2023 | 08:01
12-часовое противостояние силовиков и боевиков наркокартеля в мексиканском Кулиакане из-за ареста Овидио Гусмана Лопеса - сына наркобарона Коротышки - подходит к концу.
Ранения получили 27 человек (минимум 3 мирных), погиб нацгвардеец, заявил губернатор тихоокеанского штата Синалоа. Боевики угнали и сожгли около 250 автомобилей, были перекрыты по меньшей мере 18 улиц, остановлена работа 3 аэропортов. Местные СМИ сообщали, что бандиты обстреляли из крупнокалиберного оружия 2 вертолета и транспортный самолет ВВС Мексики, последний получил повреждение при посадке и загорелся. По их же данным, жертв может быть больше.
также читайте
[27.12.2022]
[25.12.2022]
[25.12.2022]
|
по теме
Reuters пояснили для чего рашистам так нужен Бахмут
06. 01. 2023 | 10:23
Повар Путина», основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин так настойчиво хочет захватить Бахмут Донецкой области из-за месторождений в районе города.
Україна домовилася про постачання майже 1800 трансформаторів – Кулеба
04. 01. 2023 | 17:35
«Станом на 4 січня вдалося домовитися про постачання майже 1800 трансформаторів струму та напруги різної потужності, понад 7 тис. генераторів потужністю до 100 кіловатів та понад 600 генераторів потужність понад 100 кіловатів, понад 40 кілометрів кабелю й сотень найменувань запчастин для енергообладнання, обігрівачів тощо», - міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Стало известно, сколько людей сейчас проживает в Киеве
02. 01. 2023 | 11:25
Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину многие жители Киева покинули город на некоторое время. Однако к концу этого года количество населения столицы почти восстановилось до довоенных показателей.
15 чоловіків загинули, тікаючи з України
31. 12. 2022 | 08:37
Київ підбиває підсумки найстрашнішого року
30. 12. 2022 | 18:37
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»