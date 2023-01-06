В Мексике - бои военных и наркомафии

06 января 2023 | 08:01

12-часовое противостояние силовиков и боевиков наркокартеля в мексиканском Кулиакане из-за ареста Овидио Гусмана Лопеса - сына наркобарона Коротышки - подходит к концу.

Ранения получили 27 человек (минимум 3 мирных), погиб нацгвардеец, заявил губернатор тихоокеанского штата Синалоа. Боевики угнали и сожгли около 250 автомобилей, были перекрыты по меньшей мере 18 улиц, остановлена работа 3 аэропортов. Местные СМИ сообщали, что бандиты обстреляли из крупнокалиберного оружия 2 вертолета и транспортный самолет ВВС Мексики, последний получил повреждение при посадке и загорелся. По их же данным, жертв может быть больше.



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