ТЕМА

Reuters пояснили для чего рашистам так нужен Бахмут

06 января 2023 | 10:23

Повар Путина», основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин так настойчиво хочет захватить Бахмут Донецкой области из-за месторождений в районе города.


Как пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, США считают, что "одержимостью" России и Пригожина Бахмутом руководят чисто финансовые мотивы. «Повар» Путина "заинтересован в получении контроля над солью и гипсом из шахт вблизи города Бахмут".

Пригожин воюет за крупнейшего в Украине и одного из самых больших производителей соли в Европе - за Артемсоль. Компания может приносить до 100 млн долларов прибыли в год.



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фототема (архивное фото)

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Москва, 20 мая, 2009 года. Фойе театра "Ленком", полдень.
   
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