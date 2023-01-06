Reuters пояснили для чего рашистам так нужен Бахмут

06 января 2023 | 10:23

Повар Путина», основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин так настойчиво хочет захватить Бахмут Донецкой области из-за месторождений в районе города.

Как пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, США считают, что "одержимостью" России и Пригожина Бахмутом руководят чисто финансовые мотивы. «Повар» Путина "заинтересован в получении контроля над солью и гипсом из шахт вблизи города Бахмут".

Пригожин воюет за крупнейшего в Украине и одного из самых больших производителей соли в Европе - за Артемсоль. Компания может приносить до 100 млн долларов прибыли в год.