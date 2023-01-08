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Економні нафтові пацифісти
08 января 2023 | 11:57 , Сергій Куюн
Гортаю різдвяну стрічку, випливає реклама української мережі Socar, звітують, що зібрали там по якійсь акції зі своїх клієнтів 1 млн грн й закупили щось там гуманітарне. Звичайно, під егідою якоїсь президентської ініціативи. А без неї не вийшло би? Добре, спишемо на традиції… Бляха, ну не соромтесь вже!
Впевнений, у вашого боса тільки офіційна місячна зарплата більше за той мільйон. Достаньте вже зі своєї кишені один з тих багатьох мільйонів (а краще декілька) та закупіть це все самі, тоді вже звітуйте! Зараз же це виглядає так, що українці допомагають нафтовій компанії збирати на аптечки. Ну ви не називаєте війну війною, допомагаєте в своїх прес-релізах усім, крім військових (а ви не знали, шановні підписники?) та хоча б вже дайте грошей цим людям зі своїх. Ви - частка міжнародної нафтової компанії зі своїми свердловинами й заводами, яка на фантастичних цінах цього року заробила мільярди доларів прибутку. Непогано заробили й на переробці російської нафти в Турції, егеш? Ну не соромтесь, прошу! Є й інші «кейси». Скільки коштувало власнику БРСМ Андрію Бібі побудувати 50 церков для московських попів? Не помилюся, що десятки мільйонів доларів. Про податкові історії на мільярди гривень навіть не хочу зараз згадувати. Зараз звітують, що за рахунок пожертв клієнтів сформували фонд на цілих 812 тис. грн… С@ка, ви серйозно?!! Тримайте пораду: набагато краще буде виглядати колона з, скажімо, 50 або навіть 100 закуплених вами джипів та пікапів, на яких буде написано, наприклад, «За Шепетівку!» (там рашисти розбомбили нафтобазу компанії). Натомість бачимо: передали форми на 43500 грн, фоточки з купи ракурсів… Але ж ви можете в тисячу разів більше! UPG. Намбер два у рейтингу найбільших імпортерів дизелю 2022 року. Купили влітку у Польщі термінал за 25 млн доларів. За моїми оцінками (методологія згодом), заробили минулого року мінімум $80 млн баксів. Круто, молодці, але допомагайте країні та її війську, к@рва! Тим більше що з тих мільйонів трохи прихопили з бюджету… Але що ми бачимо на сайті цієї лавки: «У перший день зими в національній мережі АЗК UPG стартувала благодійна ініціатива «Енергія добра». Частину коштів від кожного проданого гарячого напою ми спрямовуємо на адресну допомогу населенню, яке постраждало внаслідок війни». Вашу ж м… ! Я правильно розумію, що якщо не куплять гарячі напої, то й допомоги не буде? Невідому частину коштів від, бляха, гарячих напоїв… Навіть не пального… Та віддайте вже весь прибуток з тих на напоїв, не соромтесь! В цілому на сайті UPG ані слова про допомогу військовим. Віримо, підтримуємо… Бла-бла-бла. Де гроші, шановні? Знаю, всі заправляють транспорт державних та муніципальних установ, волонтерів, сподіваюсь, щось донатите особисто, але те що ми бачимо в ефірі та чим ви намагаєтесь справити враження, ніфіга не вставляють та не відповідають вашим можливостям. Це стосується не тільки перелічених персонажів. Так, гуманітарний напрямок важливий, але на ньому працює безліч міжнародних організацій, які дають гроші на все, крім армії. Допомога ЗСУ – виключно наша справа. Це податки та допомога з прибутку. Саме це має бути у центрі ваших зусиль! І нашої уваги. Оцей пацифізм та миролюбність вже й не працюють з точки зору маркетингу, який ви намагаєтесь зашити в свою начебто благодійність. Вже й приклади є! Подивіться на ОККО: всього гривня з літри фірмового пального й за пару місяців зафігачили майже 150 млн грн на «Повернись живим», а ті – на дрони Shark, перші – вже на передовій! (Так, й школи відбудували теж зі всією рештою, ще вже за покликанням серця). Про що це говорить? Українці хочуть допомагати армії й підтримують тих, хто це робить. Допомагати ЗСУ стає вигідним ще й з комерційної точки зору! Впишіть себе у історію нашої перемоги, поки не залишились на узбіччі! Сміливіше, чого ви чекаєте?
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