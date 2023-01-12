ТЕМА

Готується ухвалення важливих рішень по Соледару найближчим часом

12 января 2023 | 12:08


«Бахмутський напрямок фронту залишається найгарячішим, там найагресивніше діє противник, також він зосередив свої зусилля для удару в районі Соледара. Зокрема, ворог провів 91 обстріл цього населеного пункту. За цю добу наші ракетні війська та артилерія завдали філігранні удари по противнику і вдалося знищити понад 100 одиниць ворожого особового складу». «Соледар не є під контролем РФ, там точаться бої. Ми намагаємося завдавати ворогу максимального ураження, застосовуючи всі види артилерії, ракетні війська та інші засоби ураження», - підкреслив в ефірі Espresso речник Східного угрупування військ Сергій Череватий.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Noname

как спастись при наводнении
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100