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Готується ухвалення важливих рішень по Соледару найближчим часом
12 января 2023 | 12:08
«Бахмутський напрямок фронту залишається найгарячішим, там найагресивніше діє противник, також він зосередив свої зусилля для удару в районі Соледара. Зокрема, ворог провів 91 обстріл цього населеного пункту. За цю добу наші ракетні війська та артилерія завдали філігранні удари по противнику і вдалося знищити понад 100 одиниць ворожого особового складу». «Соледар не є під контролем РФ, там точаться бої. Ми намагаємося завдавати ворогу максимального ураження, застосовуючи всі види артилерії, ракетні війська та інші засоби ураження», - підкреслив в ефірі Espresso речник Східного угрупування військ Сергій Череватий.
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